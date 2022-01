3,5 milyon liralık cezaya mahkum edilmişti: Elçin Sangu'ya Başay Okay'dan ilk yanıt

19 Ocak 2022 Çarşamba, 16:25

Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı. "Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti. Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı.



3,5 MİLYON TL ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Bugün gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı. Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2 milyon 378 bin TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti.

"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Karar sonrası Elçin Sangu, avukatı Ali Demirel aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı:

"Bilindiği üzere 2016 yılında aleyhimize açıklan ve yaklaşık 6 yıldır devam eden Elçin Sangu ve eski menajeri Başay Okay arasındaki ihtilafa yönelik yerel mahkemedeki yargılamanın son celsesi bugün itibari ile görülmüştür.

Açıkça hukuka, usule, içtihatlara, emsal Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri kararlarına aykırı olarak tesis edilen yerel mahkeme kararına karşılık, mevcut yargılama sürecinin devam ettiğini, kesinleşmiş bir karar olmadığını ve yasal hakkımız olan duruşma talepli İstinaf Kanun yoluna başvuracağımızı bildiririz.

Bu aşamada gerek dava konusundaki hakılılığımıza gerekse hukukun üstünlüğüne inancımız devam etmekte olduğunu, görülecek celseye konuyu takip etmek isteyen, basın mensupları da dahil olmak üzere bütün ilgilenenler davet edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

OKAY CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Başay Okay'dan Sangu'ya ilk yanıt geldi.

Okay, avukatı Selçuk Tomul aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilim Başay Okay, Elçin Sangu'nun aralarındaki "Ajans Sanatçı Sözleşmesi"ni haksız ve hukuka aykırı olarak feshetmesi sebebiyle, kendisine karşı tazminat davası açmıştır. 2016 yılından itibaren yargılaması devam eden davada, kısa süre önce yerel mahkemece karar verilmiş ve Elçin Sangu aleyhine tazminata hükmedilmiştir.

Söz konusu karar, Türk Milleti adına karar veren, bağımsız ve tarafsız bir mahkemece verilmiş olup, yasa ve usule tamamen uygun niteliktedir. Buna karşın, anılan kararın, deyim yerindeyse, etkisini hafifletmek ve yargılamayı kendi lehine etkilemek gayesinde olan Elçin Sangu, mahkeme kararı hakkında gerçeğe aykırı bir takım beyan ve iddialarda bulunmuştur. Yargılama sürecinin tamamen bitmesine/kesinleşmesine kadar, yargılamayı etkileyici tarzda açıklamalar yapılmasının uygun ve etik olmadığı bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte Elçin Sangu tarafından gerçeğe ve etik kurallara aykırı şekilde açıklama yapılmış olduğundan, bu açıklamanın yapmak gereksinimini görmüş bulunuyoruz.

Bu doğrultuda, Elçin Sangu'nun zannettiginin aksine, İstinaf Mahkemelerinde, istinaf sebeplerinin mutlaka duruşmalı yapılması gibi bir kural söz konusu değildir. Diğer bir deyişle, İstinaf Mahkemelerinde duruşma yapılıp yapılmayacağı İstinaf Mahkemelerinin takdirindedir (HMK. m. 353, 256). Elçin Sangu'nun, mahkemeler nezdinde baskı yaratmaya yönelik olduğunu düşündüğümüz, istinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılacağı ve basını da olası istinaf duruşmasını takibe davet edileceği şeklindeki beyanları hukuk dışı bir çabanın ürünüdür. Bu tarz davranışların hukuk kuralları ile hareket eden mahkemeler nezdinde itibar görmeyeceği kanaatindeyiz.

Sonuç olarak, bağımsız ve tarafsız Türk Mahkemeleri nezdinde yapılan yargılama sonucunda müvekkilim tarafından açılan davanın kabulüne karar verilmiştir. Yerel mahkemece tesis edilen işbu kararın yasa ve usule uygun olduğunu, bu nedenle anılan kararın üst derece mahkemeleri tarafından da onanacağını düşünmekle birlikte, mahkemelere duyduğumuz saygı dolayısıyla nihai takdirin yüce Türk Mahkemeleri'ne ait olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

"BIRAKIN ADALET YERİNİ BULSUN!"

Avukatının basın açıklamasının ardından Başay Okay, William Watson'ın sözünü dile getirdi ve "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Okay, Konfüçyüs'ün, "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner!" cümlesini de sözlerine ekledi.