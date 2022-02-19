Hayranları yasta: Ünlü müzisyen Dallas Good hayatını kaybetti
Kanadalı rock-western grubu The Sadies'in vokalisti ve gitaristi Dallas Good 49 yaşında hayatını kaybetti. Good'un ölüm haberi grubun hayranlarını yasa boğdu. Meslektaşı Ron Sexsmith de "Üzücü haber. Dallas Good hayatını kaybetti, inanmak istemiyorum" diye yazdı.
Fotoğraf: Instagram
Kanada'nın önde gelen gruplarından The Sadies'in üyesi olan
Dallas Good hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberini arkadaşı Derek
Emerson duyurdu. The Sadies'in basçısı Sean Dean de haberi doğruladı.
CBS'ten Chris Trowbridge, bir tweet atarak Good'un doğal
nedenlerle öldüğünü açıkladı.
Dallas Good'un ölüm haberi grubun hayranlarını yasa boğdu.
“İNANMAK İSTEMİYORUM”
Kanadalı şarkıcı Ron Sexsmith de "Üzücü haber. Dallas
Good hayatını kaybetti, inanmak istemiyorum" diye yazdı.
1973 yılında Kanada'da Richmond Hill'de doğan Dallas Good,
kardeşi Travis Good ile 1995 yılında The Sadies'i kurmuştu. İlk albümleri 1998
yılında "Precious Moments" adıyla yayınlanmıştı.
Onuncu ve son albümleri Northern Passages ise 2017 yılında
yayınlandı. Dallas Good aralarında Neil Young, Neko Case, Gord Downie, Kurt
Vile'ın da olduğu birçok müzisyenle de işbirliği yapmıştı.
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