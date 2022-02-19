Ünlü modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 10:03

Modacı Vural Gökçaylı, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fransız Haute-Couture’ünün altın çağında Fransa’da ilk adımlarını atan tek Türk modacı olan Gökçaylı’nın ölüm haberini gazeteci Atılay Kandemir duyurdu.

Sosyal medyada ünlü modacı ile fotoğrafını paylaşan Kandemir, ‘Zamansız ayrılık’ başlığı altında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Elim yazmaya varmıyor ama moda dünyamızın efsane ismi Vural Gökçaylı ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 40 yılı aşkın derin dostluğumuzda sevgili ağabeyime yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Başta eşi, evlatları ve torunlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

CEMİL İPEKÇİ’DEN PAYLAŞIM

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Gökçaylı’nın meslektaşı, ünlü modacı Cemil İpekçi’den de bir paylaşım geldi. İpekçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye bir büyük Haute Couture duayeni, üstadını kaybetti. Vural Gökçaylı. Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

HAUTE COUTURE NEDİR?

Kişinin özel siparişi üzerine hazırlanmış, özel dikim giysi anlamına gelen ve Fransızca'dan gelen bir moda terimidir. Tam karşılığı ise ‘yüksek dikiş’dir.

VURAL GÖKÇAYLI KİMDİR?

Vural Gökçaylı, Türkiye’de Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan biriydi. Gökçaylı, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Pertev Gökçaylı, annesinin adı Nezahat Gökçaylı'ydı. Ağabeyi Vursay’ı çok genç yaşta kaybetti. Bahariye İlkokulu’ndan sonra İstanbul, İtalyan Lisesi’nde okuyup mezun oldu.

Okuldaki bir öğretmeni onu İtalya’da tasarım okumak için teşvik etti.1962 yılında Paris’e gitti. Alliance Française’de Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Ecole du Louvre’da ve Académie des Beaux Arts’da (Güzel Sanatlar Akademisi) tiyatro kostümü eğitimi aldı. Givenchy’de stajın ardından Yves Saint Laurent’da ve Jean Patou’da o zaman artistik direktörlüğünü yapan Michel Goma’nin, Angelo Tarlatzi ile birlikte asistanlığını yaptı. Teknik olarak, Haute Couture’ün bütün inceliklerini Michel GOMA’dan ve Jean Patou’da geçen süreç içinde hepsini benimseyerek öğrenme fırsatı buldu. O yıllarda Audrey Hepburn, Farah Diba, Jacqueline Kennedy gibi ünlü müşterilerle çalışma fırsatı buldu. O dönemde, kendisine Amerika’dan teklifler olmasına rağmen, Paris’te kalmayı tercih etti.

Vural Gökçaylı, 1967’de Amsterdam’da bir modaevinde tasarım yapmaya başladı. 1967 yılında Hollanda’da ilk kez Paris anlamında kurulan büyük modaevi olan Franz Molenar’in artistik direktörü oldu. Amsterdam’da kaldığı süre içinde Paris, New York ve Berlin’de sergilenen üç koleksiyon hazırladı. Osmanlı motiflerini geometrik desenlerle birleştirdiği tasarımlarıyla dikkat çekti.

İLK VE SON HAZIR GİYİM ÇALIŞMASI

1968 yılının başında Paris’e dönen Vural Gökçaylı, ilk olarak Slyvie Vartan’in butiği için iki koleksiyon hazırladı. Bu, hazır giyim alanındaki ilk ve son çalışması oldu. 1968 yılının sonlarında Türkiye’ye dönen Vural Gökçaylı Rumeli Caddesi'nde Saray Apartmanı’nda ilk atölyesini kurdu ve ilk koleksiyonunu Büyük Ankara Oteli ve Park Otel'de sundu. İlk defilesiyle basının ilgisini topladı. İstanbul’un Haute Couture’den anlayan en şık kadınları müşterisi oldu. İlk müşterileri arasında Mefküre Şerbetçi, Rüksan Şerbetçi, Ayşe Beyazıt, Münevver Erkoğlu, Madame Barbut, Serra Menemencioğlu, İnci Kıraç, Serap Büktaş, Ayşe Sılan, Vehbi Koç’un kızları Suna Kıraç ve Sevgi Gönül, bu isimlerin arasında yer aldı. 1970 yılında Verem Savaş Derneği yararına Türkiye’de ilk kez Pandomim tarzı bir gösteriyle Galata Kulesinde defile düzenledi. 1975 yılında Amerikan Hastanesi Yardımlaşma Sağlığı yararına Hollanda konsolosluğunda defile düzenledi. 1976 yılında Çocuk Sağlığı Derneği yararına Japon Büyük Elçiliğinde defile düzenledi.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE DEFİLELER YAPTI

1977 yılında Dış işleri Bakanlığı kültür dairesi tarafından Cumhurbaşkanı Fahri Koyutürk’ün talimatı ile Hollanda – Brüksel’e sanat elçisi olarak gönderilir. Brüksel’de NATO’da, ORTAK PAZAR’da ve Türkiye Büyük Elçiliğinde defileler yaptı.

Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi Anadolu kültürlerinden ilham alarak tasarladığı koleksiyonları, onu Türkiye’de Haute Couture’ü en iyi temsil eden tasarımcılardan biri yaptı. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Jale Yılmabaşar gibi sanatçıların eserlerini ipek üzerine bastı. Yurtdışındaki temsilciliklerde ve yurtiçinde önemli gecelerde defileler düzenledi. Kariyeri boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Vural Gökçaylı, 1998 yılından bu yana, Yeditepe Üniversitesi'nde 'Kostüm Tarihi' ve 'Moda Tarihi' dersleri veriyordu.

Gökçaylı, 1967 yılında Paris’de iken tanıştığı Fransa Merkez Bankası Genel Müdürü’nün kızı Michelle Jovet ile genç yaşında evlendi. İris ve İrem adlarında İki kızı oldu. Boşandılar.

Vural Gökçaylı, 23 Temmuz 1986 tarihinden beri eski mankenlerden Meral Gökçaylı (d.1949) ile evliydi. Ünlü modacıya tasarımlarında eşi Meral Gökçaylı da destek veriyordu.