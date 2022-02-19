Ünlü modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti
Türkiye’de Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacının ölüm haberini meslektaşı, gazeteci Atılay Kandemir duyurdu. Kandemir, "Elim yazmaya varmıyor ama moda dünyamızın efsane ismi Vural Gökçaylı ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Modacı Vural Gökçaylı, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fransız Haute-Couture’ünün altın çağında
Fransa’da ilk adımlarını atan tek Türk modacı olan Gökçaylı’nın ölüm haberini
gazeteci Atılay Kandemir duyurdu.
Sosyal medyada ünlü modacı ile fotoğrafını paylaşan
Kandemir, ‘Zamansız ayrılık’ başlığı altında duygularını şu sözlerle dile
getirdi:
“Elim yazmaya varmıyor ama moda dünyamızın efsane ismi Vural
Gökçaylı ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 40 yılı aşkın derin
dostluğumuzda sevgili ağabeyime yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet
olsun, nur içinde yatsın. Başta eşi, evlatları ve torunlarına ve tüm
sevenlerine başsağlığı dilerim.”
CEMİL İPEKÇİ’DEN PAYLAŞIM
Ölüm haberinin duyulmasının ardından Gökçaylı’nın
meslektaşı, ünlü modacı Cemil İpekçi’den de bir paylaşım geldi. İpekçi, sosyal
medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye bir büyük Haute Couture duayeni, üstadını
kaybetti. Vural Gökçaylı. Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili
eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin”
ifadelerini kullandı.
HAUTE COUTURE NEDİR?
Kişinin özel siparişi üzerine hazırlanmış, özel dikim giysi
anlamına gelen ve Fransızca'dan gelen bir moda terimidir. Tam karşılığı ise ‘yüksek
dikiş’dir.
VURAL GÖKÇAYLI KİMDİR?
Vural Gökçaylı, Türkiye’de Haute-Couture’ü en iyi temsil
eden modacılardan biriydi. Gökçaylı, 1945 yılında İstanbul’da doğdu.
Babası Pertev Gökçaylı, annesinin adı Nezahat Gökçaylı'ydı. Ağabeyi Vursay’ı
çok genç yaşta kaybetti. Bahariye İlkokulu’ndan sonra İstanbul, İtalyan
Lisesi’nde okuyup mezun oldu.
Okuldaki bir öğretmeni onu İtalya’da tasarım okumak için
teşvik etti.1962 yılında Paris’e gitti. Alliance Française’de Fransız dili ve
edebiyatı öğrenimi gördü. Ecole du Louvre’da ve Académie des Beaux Arts’da
(Güzel Sanatlar Akademisi) tiyatro kostümü eğitimi aldı. Givenchy’de stajın
ardından Yves Saint Laurent’da ve Jean Patou’da o zaman artistik direktörlüğünü
yapan Michel Goma’nin, Angelo Tarlatzi ile birlikte asistanlığını yaptı. Teknik
olarak, Haute Couture’ün bütün inceliklerini Michel GOMA’dan ve Jean Patou’da
geçen süreç içinde hepsini benimseyerek öğrenme fırsatı buldu. O yıllarda
Audrey Hepburn, Farah Diba, Jacqueline Kennedy gibi ünlü müşterilerle çalışma
fırsatı buldu. O dönemde, kendisine Amerika’dan teklifler olmasına rağmen,
Paris’te kalmayı tercih etti.
Vural Gökçaylı, 1967’de Amsterdam’da bir modaevinde tasarım
yapmaya başladı. 1967 yılında
Hollanda’da ilk kez Paris anlamında kurulan büyük modaevi olan Franz Molenar’in
artistik direktörü oldu. Amsterdam’da kaldığı süre içinde Paris, New York ve
Berlin’de sergilenen üç koleksiyon hazırladı. Osmanlı motiflerini geometrik
desenlerle birleştirdiği tasarımlarıyla dikkat çekti.
İLK VE SON HAZIR GİYİM ÇALIŞMASI
1968 yılının başında Paris’e dönen Vural Gökçaylı, ilk
olarak Slyvie Vartan’in butiği için iki koleksiyon hazırladı. Bu, hazır giyim
alanındaki ilk ve son çalışması oldu. 1968 yılının sonlarında Türkiye’ye dönen
Vural Gökçaylı Rumeli Caddesi'nde Saray Apartmanı’nda ilk atölyesini kurdu ve
ilk koleksiyonunu Büyük Ankara Oteli ve Park Otel'de sundu. İlk defilesiyle
basının ilgisini topladı. İstanbul’un Haute Couture’den anlayan en şık
kadınları müşterisi oldu. İlk müşterileri arasında Mefküre Şerbetçi, Rüksan
Şerbetçi, Ayşe Beyazıt, Münevver Erkoğlu, Madame Barbut, Serra Menemencioğlu,
İnci Kıraç, Serap Büktaş, Ayşe Sılan, Vehbi Koç’un kızları Suna Kıraç ve Sevgi
Gönül, bu isimlerin arasında yer aldı. 1970 yılında Verem Savaş Derneği
yararına Türkiye’de ilk kez Pandomim tarzı bir gösteriyle Galata Kulesinde
defile düzenledi. 1975 yılında Amerikan Hastanesi Yardımlaşma Sağlığı yararına
Hollanda konsolosluğunda defile düzenledi. 1976 yılında Çocuk Sağlığı Derneği
yararına Japon Büyük Elçiliğinde defile düzenledi.
BÜYÜKELÇİLİKLERDE DEFİLELER YAPTI
1977 yılında Dış işleri Bakanlığı kültür dairesi tarafından
Cumhurbaşkanı Fahri Koyutürk’ün talimatı ile Hollanda – Brüksel’e sanat elçisi
olarak gönderilir. Brüksel’de NATO’da, ORTAK PAZAR’da ve Türkiye Büyük
Elçiliğinde defileler yaptı.
Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi Anadolu kültürlerinden ilham
alarak tasarladığı koleksiyonları, onu Türkiye’de Haute Couture’ü en iyi temsil
eden tasarımcılardan biri yaptı. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Jale Yılmabaşar gibi
sanatçıların eserlerini ipek üzerine bastı. Yurtdışındaki temsilciliklerde ve
yurtiçinde önemli gecelerde defileler düzenledi. Kariyeri boyunca birçok sosyal
sorumluluk projesinde yer aldı.
Vural Gökçaylı, 1998 yılından bu yana, Yeditepe
Üniversitesi'nde 'Kostüm Tarihi' ve 'Moda Tarihi' dersleri veriyordu.
Gökçaylı, 1967 yılında Paris’de iken tanıştığı Fransa
Merkez Bankası Genel Müdürü’nün kızı Michelle Jovet ile genç yaşında evlendi.
İris ve İrem adlarında İki kızı oldu. Boşandılar.
Vural Gökçaylı, 23 Temmuz 1986 tarihinden beri eski mankenlerden Meral Gökçaylı (d.1949) ile evliydi. Ünlü modacıya tasarımlarında eşi Meral Gökçaylı da destek veriyordu.
İlgili Haberler
- Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
- Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan yaşamını yitirdi
- Kübalı ressam Carmen Herrera yaşamını yitirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- BA.2 varyantı ile ilgili korkutan araştırma
- Hindistan'da 14 yıl sonra gelen ölüm cezası
- Çıray'dan, Tarkan'ı hedef alanlara yanıt
- Müşterilere aldırmadı: Markette bıçakla soygun
- Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama
- Galatasaray'da yönetim şeması belli oldu
- Kılınç’a ‘Ahlak Polisi’nin eşlik etmesi yargıya taşındı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?