HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat kimdir?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:10

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında sokakta yaşayan hayvanlar konusu ele alındı. Sunucu Fatih Altaylı, program konuğu HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a çok konuştuğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bu gelişmeyle beraber HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat gündem oldu. İşte ayrıntılar...

AHMET KEMAL ŞENPOLAT KİMDİR?

Av. Ahmet Kemal Şenpolat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre ABD ’de kalarak hukuk eğitimi aldı. 2005 yılında Bilgi Üniversitesinde Ekonomi Hukuku dalında master derecesini tamamladı. 2004 yılından itibaren Türkiye’deki hayvan hakları mücadelesi içinde kendini buldu ve çeşitili platformlarda, farklı kentlerde bireysel olarak çalışan hayvan hakları savunucularının ancak örgütlü ve bilimsel metodlarla çalışabilmeleri halinde çevre ve doğa ile ilgili başarı kaydedilebileceği, devlete olumlu yönde baskı kurabileceği, "Güçsüzlere yardım edebilmek için Güçlü sivil toplum örgütü (STÖ) olmak zorunda olduğu" fikri üzerine bu görüşü benimseyen arkadaşları ile beraber hareket ederek, Haytap Hayvan Hakları Federasyonunun "güç birliği" çatısı haline gelmesine öncülük etti. Şenpolat, 2006 yılında derneklerden bağımsız olarak Türkiye’de ilk defa hayvan haklarının bir baro çatısı altında kurulmasını sağladı ve İstanbul Barosunda komisyonun ilk kurucu başkanı oldu. Şenpolat, Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hayvan Hukuku Dersleri vermektedir.