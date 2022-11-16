Fatih Altaylı'dan HAYTAP Başkanı'na: 'Beni delirtmeyin, car car car konuşuyorsunuz'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:30

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında sokakta yaşayan hayvanlar konusu ele alındı. Sunucu Fatih Altaylı, program konuğu HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a çok konuştuğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"GELDİNİZ, CAR CAR CAR KONUŞUYORSUNUZ"

Şenpolat’a sinirlenen Altaylı şunları söyledi:

“Burası size özel bir program değil, beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var, Allah aşkına yani… Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım…”

Canlı yayındaki o anlar, sosyal medyada gündem oldu.