Fatih Altaylı'dan HAYTAP Başkanı'na: 'Beni delirtmeyin, car car car konuşuyorsunuz'
Habertürk’de Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a “Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz” diyerek çıkıştı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında sokakta yaşayan hayvanlar konusu ele alındı. Sunucu Fatih Altaylı, program konuğu HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a çok konuştuğunu söyleyerek tepki gösterdi.
"GELDİNİZ, CAR CAR CAR KONUŞUYORSUNUZ"
Şenpolat’a sinirlenen Altaylı şunları söyledi:
“Burası size özel bir program değil, beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var, Allah aşkına yani… Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım…”
Canlı yayındaki o anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Dolarda tsunami geliyor!
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi
- 'Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında'
- Meclis’te ABD tartışması: 'Soylu istifa' sesleri
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri