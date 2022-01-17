Hazal Kaya: '9 yaşında ölümden döndüm'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:55

Aslı Kızmaz'ın romanından uyarlanan 'Benden Ne Olur' filmiyle beyazperdeye dönen oyuncu Hazal Kaya, Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu'na konuştu.

Filmde canlandırdığı 'Sertab' karakterini, "Şapşal ama çok tatlı" sözleriyle yorumlayan 31 yaşındaki oyuncu, "Çok yalpalayan, hatalar yapan ama bundan korkmayan, özgür hisseden bir karakter. Ayaklarını yere sağlam basan ve bir erkeğe göre hayatını şekillendirmeyen bir karakter oluşu hoşuma gidiyor. Filmimiz diğer romantik komedilerden bu yönüyle ayrılıyor" dedi.

"6-7 YAŞINDA DANSÖZ OLMAYI İSTEDİM"

"Küçükken benden ne olur?' diye düşündün mü?" sorusuna Hazal Kaya ilginç yanıtlar verdi. Kaya, "Her çocuk gibi 6-7 yaşında dansöz olmayı istedim. 'Mimar olayım' diye düşündüm, sanat tarihi okumayı istedim ama çok küçük yaşta oyunculuğa başlayınca hayatım bu yönde şekillendi" şeklinde konuştu.

"AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDIM"

Bir dönem aldığı aşçılık eğitiminin de söz eden Hazal Kaya, "Restoran açma düşüncesiyle aşçılık eğitimi aldım ama çok zor bir iş olduğunu gördüm. Oyunculukla aşçılık veya restoran işletmeciliğini bir arada götürmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ZAYIF OLMAM DİRETİLDİ"

Oyunculuğa başladığı ilk yıllarda kendisine yapılan dayatmalarla ilgili de konuşan Kaya, "Magazin iklimi sertti o dönem… Sektörde kadın oyuncuların ne olacağını belirleyen keskin kurallar vardı. Daha zayıf olmam veya daha az konuşmam konusunda diretmeler oldu. Bana göre o dönem konulan en saçma kural, keskin vücut sınırlarımın olması ve gizemli olmam yönünde olanlardı" dedi.

"SONGÜL ÖDEN, BENİ DERLEYİP TOPLAR"

Filmde Enis Arıkan'ın canlandırdığı bir hayali arkadaşa sahip olan Hazal Kaya, gerçek hayatta bu hayali arkadaş için yakın dostu Songül Öden'i seçti. Kaya, "Songül Öden hayali arkadaşım olabilir. Beni derleyip toplar, akıl verir" ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE ÇALIŞAN BİR ANNE OLMAK HAYALİMDİ"

Filmin çekildiği 2020 yılında henüz çok küçük olan oğlu Fikret Ali'den ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Hazal Kaya, "Benim hayalimdi genç ve çalışan bir anne olmak ama çok zormuş. Setten süt sağıp yolluyordum Fikret Ali'ye… O dönem oğlumu çok özledim" diye konuştu.

"9 YAŞINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Fikret Ali'nin dünyaya gelişiyle birlikte tüm hayatının değiştiğini söyleyen ünlü isim, "İnsanları daha anaç bir yerden anlamaya başladım. Annemi de çok iyi anlar oldum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fikret Ali'nin kendisi kadar yaramaz bir çocuk olmadığını söyleyen Hazal Kaya, "Ben asla Fikret Ali kadar sakin bir çocuk değildim. Kafamda yedi yarık var mesela. Annem bana beddua etmemiş iyi ki. 9 yaşında trafik kazası geçirip ölümden döndüm. Bu açıdan zor bir çocukluk geçirdim" dedi.

"İKİNCİ BEBEĞİ ÇOK İSTİYORUM"

Oğlunun babası Ali Atay'a olan benzerliğinden konu açılınca Hazal Kaya, "Doğum öncesi bebeğim bana benzesin diye ilk tekmelerinde kendi fotoğrafımı alıp baktığımı hatırlıyorum. Buna rağmen Fikret Ali babasının aynısı. Babası gibi yakışıklı olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı.

İkinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, "Kızım bana benzeyecek. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum ama çok istiyorum ikinci bebeği" dedi.