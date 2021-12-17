Hazal Kaya’dan 'tarihi geçmiş aşı' tepkisi: Bakan Koca'ya seslendi

17 Aralık 2021 Cuma, 17:22

Oyuncu Hazal Kaya, üçüncü doz için gittiği hastanede kendisine yapılması için getirilen Covid-19 aşısının son kullanma tarihinin geçtiğini paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İyi ki kontrol etmişiz” diyen Kaya, Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek, şöyle yazdı:

“Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?”

Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik.Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı.İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış.Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne? pic.twitter.com/vU05GuV2sm — Hazal Kaya (@HazalKaya110) December 17, 2021

"ŞİŞEYİ GÖRMEK İSTEMESEM TARİHİ GEÇMİŞ AŞIYI YAPACAKLARDI"

Konuyla ilgili 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da 'Tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar'. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman."

BENZER AÇIKLAMA AYTEKİN ATAŞ’DAN DA GELDİ

Öte yandan benzer bir açıklamayı ünlü müzisyen Aytekin Ataş da yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Aytekin, koronavirüs 3. doz için hastaneye aşı olmaya gittiğini, ancak aşının son kullanma tarihi geçmiş olduğunu fark edince aşı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Tarihi görünce güvenemedik diyen Ataş, “Bekleyenlerden bazıları “üzerinden çok zaman geçmemiş” diyerek yine de aşıyı yaptırdı ama biz formlarımızı iptal ettik” dedi.

PROF. ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL: TEDİRGİN OLMAYIN

Sosyal medyada kafa karışıklığına neden olan konuyla ilgili Prof. Dr. Esin Şenol’dan açıklama geldi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nden gelen açıklamayı paylaşan Şenol, “Aşıların Raf Ömrüne dair üretici Firma tarafından yapılan ve onaylı güncelleme. Tedirgin olmayın” ifadelerini kullandı.