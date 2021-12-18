'Tarihi geçmiş aşı' iddiasının ardından Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: 'Keşke daha önceden haberimiz olsaydı'

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:54

Oyuncu Hazal Kaya, üçüncü doz için gittiği hastanede kendisine yapılması için getirilen Covid-19 aşısının son kullanma tarihinin geçtiğini paylaşmış, Sağlık Bakanlığı'na tepki göstermişti.

Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?"

Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik.Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı.İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış.Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne? pic.twitter.com/vU05GuV2sm — Hazal Kaya (@HazalKaya110) December 17, 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan dün akşam bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır" denildi.

'KEŞKE DAHA ÖNCEDEN HABERİMİZ OLSAYDI'

Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından Hazal Kaya'dan da yeni bir paylaşım geldi.

'Keşke daha önce haberimiz olsaydı' diyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi geçmiş aşılarla ilgili bilgilendirme çok güvendiğim Arzu Erkan Yüce'den geldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması da üretim tarihinden itibaren 9 ay kullanılabileceği şeklindeymiş. Bakanlık da son kullanma tarihinden itibaren 3 ay aşı olunabileceği bilgisini onayladı."