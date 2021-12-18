'Tarihi geçmiş aşı' iddiasının ardından Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: 'Keşke daha önceden haberimiz olsaydı'
Üçüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye giden ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisine yapılmak istenen aşının tarihinin geçtiğini görmüş ve Sağlık Bakanlığı'na tepki göstermişti. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Bakanlık, aşıların raf ömrünün 9 aya çıkarıldığını açıklamıştı. Son olarak Kaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Kaya, "Keşke daha önce haberimiz olsaydı" dedi.
Oyuncu Hazal Kaya, üçüncü doz için gittiği hastanede kendisine yapılması için getirilen Covid-19 aşısının son kullanma tarihinin geçtiğini paylaşmış, Sağlık Bakanlığı'na tepki göstermişti.
Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?"
Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik.Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı.İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış.Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne? pic.twitter.com/vU05GuV2sm— Hazal Kaya (@HazalKaya110) December 17, 2021
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan dün akşam bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır" denildi.
'KEŞKE DAHA ÖNCEDEN HABERİMİZ OLSAYDI'
Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından Hazal Kaya'dan da yeni bir paylaşım geldi.
'Keşke daha önce haberimiz olsaydı' diyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi geçmiş aşılarla ilgili bilgilendirme çok güvendiğim Arzu Erkan Yüce'den geldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması da üretim tarihinden itibaren 9 ay kullanılabileceği şeklindeymiş. Bakanlık da son kullanma tarihinden itibaren 3 ay aşı olunabileceği bilgisini onayladı."
Tarihi geçmiş aşılarla ilgili bilgilendirme çok güvendiği @ArzuErkanYuce ‘den geldi. @saglikbakanligi ‘nın açıklaması da üretim tarihinden itibaren 9 ay kullanılabileceği şeklindeymiş,bakanlık da skt itibaren 3 ay aşı olunabileceği bilgisini onayladı. https://t.co/xVuTT43mA0— Hazal Kaya (@HazalKaya110) December 17, 2021
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