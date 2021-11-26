Hazal Kaya: "Cinsiyetçi küfürleri erkeklerin kullanması yasaklansın"

26 Kasım 2021 Cuma, 09:36

Ünlü oyuncu Hazal Kaya Youtube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.

İbrahim Selim'in ''En sevdiğin küfür nedir?' sorusuna Hazal Kaya, "Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ya da LGBT bireyler birbirine edebilsin. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Siz etmeyin biz edelim" sözleriyle yanıt verdi.

"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

Eşi Ali Atay için, "Feci kocam köylüyümdür ve çok aşığım" diyen Kaya, "Ve biraz içtikten sonra Ali’ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden. Biz Ali ile ‘Leyla ile Mecnun’un finalinde karşılaştık. Ali’yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. ‘Bizimle otursana’ demişim. Ama aramızda bir şey olmadı" dedi.

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"

Oğlu Fiko'nun hayatında çok şey değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' diye başlıyor. Sonra öğreniyor. Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum" şeklinde konuştu.

AŞK-I MEMNU HAKKINDA KONUŞTU

Aşk-ı Memnu'da favori karakterin kim sorusuna ise Firdevs Yöreoğlu yanıtını veren Kaya, "Kraliçe ya! Hep haklı. Hep doğru yerden bakıyor. Sorunları çözme biçimi yanlış olabilir ama hep haklı kadın, ne yapsın?'' dedi.