Hazal Kaya ekranlara geri dönüyor: Yeni projesinden ilk kareleri paylaştı

30 Eylül 2021 Perşembe, 13:05

FOX TV’de yayın hayatına başlayacak ve yapımını Medyapım’ın üstlendiği yeni dizi Kod adı 'İmkansız' ın çekimleri son hız devam ediyor.

Hazal Kaya’nın başrollerini Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’la paylaşacağı diziden ilk fotoğraf kareleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram'dan paylaştığı karelere, "Hemen yayınlansa da izleseniz. Neyse az kaldı" ve "Ekibe bakın ekibe" notlarını düştü.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.

Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini konu alan dizi yakın zamanda Fox Tv’de yayınlanacak.