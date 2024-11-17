Hazal Subaşı ile aşk yaşıyor... Oğuzhan Koç'tan şaşırtan açıklama: 'Ona da bir tane gelir'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:21

Güncelleme: 17.11.2024 - 16:21

Star TV’nin yeni dizisi Sahipsizlerde "Azize" karakterini canlandıran oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü çift, birlikteliklerini yakın dostları Berkay Şahin ve Berfu Yenenler’in sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ile duyurdu. Berkay Şahin’in, Hazal Subaşı’nın Oğuzhan Koç’u öptüğü anı "Çok seviyorum" notuyla paylaşması hayranlar arasında ilgiyle karşılandı.

"ONA DA MUTLAKA BİR ŞARKI GELİR"

Oğuzhan Koç, konser sonrası ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin’e konuşan şarkıcı, "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" diyerek ilişkilerinin ne kadar güzel ilerlediğini ifade etti.

DEMET ÖZDEMİR İLE EVLİYDİ

Daha önce 2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, sekiz ay süren evliliklerini 2023’te anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1995 yılında İzmir’de doğan Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerine Adını Sen Koy adlı günlük diziyle adım atan Subaşı, Bir Umut Yeter, Halka ve Çukur gibi yapımlarda rol aldı. Çukur dizisindeki Nehir rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, Kasaba Doktoru, Dilek Taşı ve İlk ve Son gibi projelerde de yer aldı.

Ünlü çiftin aşkı, sosyal medyada ve hayranları arasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.