Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşklarını ilan etti
Şimdilerde Sahipsizler dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, aşklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de "Azize" karakterine hayat veren Hazal Subaşı (29) ile şarkıcı Oğuzhan Koç (39), yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü çift, birlikteliklerini arkadaşları Berkay Şahin ve Berfu Yenenler’in sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.
AŞK PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Berkay Şahin, Hazal Subaşı’nın Oğuzhan Koç’u öptüğü kareyi “Çok seviyorum” notuyla paylaşırken, Berfu Yenenler de Oğuzhan Koç’un sevgilisinin omzunu öptüğü anı “Çok seviyorum” ifadesiyle sosyal medyada paylaştı.
Etiketler: #hazal subaşı #Oğuzhan Koç
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