Gülşen yurtdışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu

21 Ekim 2022 Cuma, 17:26

Üst mahkemeye gönderilmek üzere duruşmanın görüldüğü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, yurtdışı yasağının devamı yönündeki kararın haksız ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede, "Yurtdışına çıkamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurt dışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denildi.

Söz konusu yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması veya daha ölçülü bir adli kontrol tedbiri olan güvence teminatı ile değiştirilmesi talep edildi. Değerlendirmeyi, olan nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip mezunu bir kişi ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

BERAAT TALEBİNE RET

Davada verilen ara kararla 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Mahkeme, beraat talebini reddederek duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.