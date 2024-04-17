Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la ilgili ilk kez konuştu: 'Sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi'
Yılmaz Erdoğan'ın, birliktelik yaşadıklarını iddia ederek sosyal medyada fotoğraf ve videolar yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Kimseyi dava etmiyorum.
Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan manken Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddialarının ardından ilk defa konuştu.
“KİMSEYİ DAVA ETMİYORUM”
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle...— Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) April 16, 2024
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