Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Sincanlı Erkal'dan samimi itiraf geldi: 'Yılmaz Erdoğan sayesinde yıldızım parladı'

Sincanlı Erkal olarak tanınan şarkıcı Erkal Sonel, “Şarkım bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:29
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Sincanlı Erkal'dan samimi itiraf geldi: 'Yılmaz Erdoğan sayesinde yıldızım parladı'
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Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı 'İnci Taneleri' dizisinin ikinci tanıtım fragmanı, 26 milyonun üzerinde izlendi. Tanıtımda oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı pavyon sahnesi ve Sincanlı Erkal olarak tanınan şarkıcı Erkal Sonel'in 'Gemileri Yakarım' şarkısı sosyal medyada gündem oldu. 

Şarkının gündem olmasının ardından konuşan Sincanlı Erkal, "Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor" ifadelerini kullandı. 

'ÇEKİMLER YAKLAŞIK 10 SAAT SÜRDÜ'

DHA'nın aktardığına göre, çekimlerin 10 saat sürdüğünü belirten Soner, "Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık" dedi.

BKM Yapım imzalı 'İnci Taneleri' dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.


Hazar ergüçlü Sincanlı Erkal Yılmaz Erdoğan

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