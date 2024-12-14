Hazımsızlık ve şişkinlik belirtileriyle ortaya çıkıyor: Mide ve bağırsak sağlığını tehdit eden rahatsızlık

Yayınlanma: 14.12.2024 - 18:17

Güncelleme: 14.12.2024 - 18:17

Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz adlı şekerin sindirilememesi durumudur. Bu durum, vücudun yeterince laktaz enzimi üretememesiyle ilişkilidir. Laktoz intoleransı dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunudur ve bireylerin beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir. Peki, bağırsakları ve mideyi yoran yaygın hastalık nedir, belirtileri nelerdir? İşte, laktoz intoleransı hakkında bilmeniz gerekenler...

LAKTOZ İNTOLERANSI NEDİR?

Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünlerinin sindiriminde zorluk yaşanmasıyla ortaya çıkar. Laktoz, sütte bulunan doğal bir şekerdir ve ince bağırsakta üretilen laktaz enzimi tarafından glikoz ve galaktoza parçalanarak sindirilir. Ancak laktaz enziminin yetersiz üretimi, laktozun bağırsaklarda sindirilemeden kalmasına ve sindirim sorunlarına yol açar.

LAKTOZ İNTOLERANSININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Karın ağrısı ve şişkinlik:

Sindirilemeyen laktoz, bağırsakta gaz birikimine neden olur.

2. İshal:

Laktozun bağırsakta sıvı çekmesi sonucu oluşur.

3. Bulantı:

Laktoz sindirilemediğinde mide rahatsızlığına yol açabilir.

4. Gaz ve geğirme:

Sindirilemeyen laktozun fermente edilmesi sonucu gaz üretimi artar.

5. Karın krampları:

Bağırsak hareketlerindeki artış nedeniyle görülebilir.

LAKTOZ İNTOLERANSI NEDEN OLUR?

1. Genetik yatkınlık:

Ailede laktoz intoleransı öyküsü olan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir.

2. Yaşa bağlı laktaz azalması:

Laktaz enzimi üretimi yaşla birlikte azalabilir, bu nedenle laktoz intoleransı genellikle yetişkinlikte ortaya çıkar.

3. Bağırsak hastalıkları:

Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi bağırsak rahatsızlıkları laktaz üretimini etkileyebilir.

4. Bağırsak Enfeksiyonları:

Geçirilen enfeksiyonlar laktaz enzim seviyelerini geçici olarak düşürebilir.

LAKTOZ İNTOLERANSINA NE İYİ GELİR?

1. Laktozsuz ürünler tüketin:

Laktozsuz süt, peynir ve yoğurt gibi ürünleri tercih ederek beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz.

2. Laktaz enzim takviyeleri:

Yemeklerden önce alınan laktaz tabletleri, laktozun sindirilmesine yardımcı olabilir.

3. Bitkisel alternatifler:

Soya sütü, badem sütü, yulaf sütü gibi bitkisel sütler iyi bir alternatiftir.

4. Probiyotikler:

Probiyotik içeren gıdalar ve takviyeler bağırsak sağlığını destekleyerek belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

5. Dengeli beslenme:

Süt ürünleri dışında kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin besinlere yönelin (yeşil yapraklı sebzeler, badem, somon).

LAKTOZ İÇEREN GIDALAR NELERDİR?

Laktoz içeren gıdaların farkında olmak, intoleransla başa çıkmada önemlidir. İşte laktoz içeren yaygın gıdalar:

1. Süt ve süt ürünleri:

Tam yağlı süt, yoğurt, tereyağı, krema, peynir.

2. İşlenmiş gıdalar:

Çorba karışımları, hazır kekler, pudingler.

3. Şekerli ürünler:

Sütlü çikolata, dondurma, sütlü tatlılar.

4. Bazı ilaçlar ve vitaminler:

Laktoz dolgu maddesi olarak kullanılabilir.