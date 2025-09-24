Hazirunun ne demek olduğu sosyal medyada ilgi ve merakla araştırılıyor. Peki, Hazirun ne demek? Hazirun listesi nedir?

HAZİRUN NE DEMEK?

"Hazirun," hukuk terimlerinden biridir ve toplantı, genel kurul veya mahkeme oturumlarında hazır bulunan, katılan kişileri ifade eder. Kelimenin köküne bakıldığında, "hazır olmaktan" türediği görülür ve bu da bize kelimenin anlamı hakkında ipucu verir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, "hazirun," bir yerde bulunan kimseler topluluğu anlamına gelir. Özellikle hukuki bağlamlarda, "hazır bulunan üyeler" veya "katılımcılar" olarak tanımlanır.

HAZİRUN LİSTESİ NEDİR?

Hazirun cetveli, genel kurul toplantılarında katılım sağlayan ortakların isimlerinin, hisse oranlarının ve toplantıda alınan kararların kaydedildiği resmi bir belgedir. Bu cetvel, katılımcıların varlığını ve alınan kararların geçerliliğini teyit etmek amacıyla kullanılır.