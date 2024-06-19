Kate Winslet, HBO İçin üçüncü kez yapımcı koltuğunda: 'Trust'

Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:46

Güncelleme: 19.06.2024 - 13:46

Kate Winslet, HBO projelerine bir yenisini daha ekliyor. Ünlü oyuncu ve yapımcı, 2021'de büyük beğeni toplayan 'Mare of Easttown' ve bu yılın başlarında yayımlanan 'The Regime'den sonra HBO için üçüncü kez yürütücü yapımcılığı üstlenecek. Winslet, yeni projesi 'Trust' ile bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Variety'nin 'The Regime' ile ilgili haberinde Winslet, yapımcılığın oyunculuğun ötesine geçen sorumluluklar getirdiğini ve bu süreçte ekibe destek olmanın önemini vurgulamıştı. Winslet, "Bazen oyuncuyken sessizce oturup 'Bunun mantıklı olmadığını düşünen tek kişi ben miyim?' diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden yapımcı olmak çok güzel. Herkes için o eli tutabiliyorum. Çağrı listesinde 1 numara olmak için o yeri hak etmeniz gerekir" şeklinde konuştu.