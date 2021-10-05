HBO Max, Türkiye'de yayın hayatına başlıyor: Tarih verildi

05 Ekim 2021 Salı, 17:55

HBO Max'in resmi sitesinde, platformun yayın hayatına başlayacağı yeni ülkelerin yer aldığı bir açıklama yayımlandı.

Gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.

TÜRKİYE FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Platform, 26 Ekim tarihinde İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Andorra merkezli olarak kullanımda olacak.

Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.