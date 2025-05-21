Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hem lezzetli hem şifalı: Bu kombinasyon tansiyonu düşürüyor

Hem lezzetli hem şifalı: Bu kombinasyon tansiyonu düşürüyor

21.05.2025 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hem lezzetli hem şifalı: Bu kombinasyon tansiyonu düşürüyor

Yeni bir araştırma, bitter çikolata ve çayın yalnızca huzur vermekle kalmadığını, aynı zamanda tansiyonu düşürüp kalp sağlığını da destekleyebileceğini ortaya koydu. Ancak miktar ve içerik büyük önem taşıyor.

Çay ve çikolata çoğumuz için vazgeçilmez birer keyif unsuru. Özellikle bir fincan sıcak çay ve bir parça çikolata, günün stresinden uzaklaşmak için birebir. Şimdi ise bu tatlı kaçamağın sağlığımıza da katkısı olabileceği ortaya çıktı.

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bilimsel bir çalışmaya göre, çay, elma, kakao ve bitter çikolatada bulunan flavan-3-ol adlı doğal bileşikler, düzenli tüketildiğinde kan basıncında önemli düşüşlere yol açabiliyor. Hatta bu etki, bazı ilaçların sağladığı düşüşe yakın seviyelerde.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

145 farklı randomize kontrollü çalışmanın analizine dayanan araştırma, özellikle yüksek tansiyonu olan bireylerde flavan-3-ol tüketiminin olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Ancak araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Christian Heiss, bu bileşenlerin ilaç yerine değil, sağlıklı bir beslenme düzeni içinde tamamlayıcı olarak düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.


HANGİ ÇİKOLATA FAYDALI?

Heiss'e göre, bitter çikolata flavan-3-ol kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var:

Yüksek kakao oranı (en az yüzde 70) olan çikolatalar tercih edilmeli.

Şeker, yağ ve kalori oranı yüksek çikolatalar aşırı tüketilmemeli.

Günlük ideal miktar: 20–30 gram bitter çikolata veya 2–3 yemek kaşığı alkali işlem görmemiş kakao tozunun sütle karıştırılarak tüketilmesi öneriliyor.

İlgili Konular: #çay #Tansiyon #Bitter çikolata

İlgili Haberler

Mutfağınızdan geçen tüyolarla solmuş çiçeklere elveda diyin: Bitkileri coşturan 6 doğal yöntem
Mutfağınızdan geçen tüyolarla solmuş çiçeklere elveda diyin: Bitkileri coşturan 6 doğal yöntem Evdeki atık sayılabilecek birçok doğal malzeme, bitkiler için adeta birer hazine niteliğindedir. Peki, mutfağınızdan geçen hangi tüyolarla solmuş çiçeklere elveda diyebilirsiniz? İşte, bitkileri coşturan 6 doğal yöntem...
Dışı kakao kaplı, içi yumuşacık Truffle kurabiye tarifi
Dışı kakao kaplı, içi yumuşacık Truffle kurabiye tarifi Hem kurabiye hem de çikolata gibi! Dışı kakao kaplı, içi yumuşacık Truffle kurabiyeleriyle çay saatlerine zarif bir dokunuş katın. Üstelik yapımı sandığınızdan çok daha kolay!
Çukurova'da hasat başladı: Tarlada kilosu 20-24 TL
Çukurova'da hasat başladı: Tarlada kilosu 20-24 TL Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana'da coğrafi tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuzun, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiği bildirildi.