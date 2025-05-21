Hem lezzetli hem şifalı: Bu kombinasyon tansiyonu düşürüyor

Çay ve çikolata çoğumuz için vazgeçilmez birer keyif unsuru. Özellikle bir fincan sıcak çay ve bir parça çikolata, günün stresinden uzaklaşmak için birebir. Şimdi ise bu tatlı kaçamağın sağlığımıza da katkısı olabileceği ortaya çıktı.

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bilimsel bir çalışmaya göre, çay, elma, kakao ve bitter çikolatada bulunan flavan-3-ol adlı doğal bileşikler, düzenli tüketildiğinde kan basıncında önemli düşüşlere yol açabiliyor. Hatta bu etki, bazı ilaçların sağladığı düşüşe yakın seviyelerde.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

145 farklı randomize kontrollü çalışmanın analizine dayanan araştırma, özellikle yüksek tansiyonu olan bireylerde flavan-3-ol tüketiminin olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Ancak araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Christian Heiss, bu bileşenlerin ilaç yerine değil, sağlıklı bir beslenme düzeni içinde tamamlayıcı olarak düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.





HANGİ ÇİKOLATA FAYDALI?

Heiss'e göre, bitter çikolata flavan-3-ol kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var:

Yüksek kakao oranı (en az yüzde 70) olan çikolatalar tercih edilmeli.

Şeker, yağ ve kalori oranı yüksek çikolatalar aşırı tüketilmemeli.

Günlük ideal miktar: 20–30 gram bitter çikolata veya 2–3 yemek kaşığı alkali işlem görmemiş kakao tozunun sütle karıştırılarak tüketilmesi öneriliyor.