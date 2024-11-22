'Kara Ağaç Destanı' dizisi 2. sezon ortasında final kararı aldı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:37

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:37

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerden ilgi gören ‘Kara Ağaç Destanı’ dizisinin ikinci sezon ortasında final yapmasına karar verildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Ancak, dizinin reytingleri yükselirse bir veya iki bölüm uzama ihtimalinin olduğu da kulislerde konuşuluyor.

Mustafa Becit’in yazdığı ve Cem Akyoldaş’ın yönettiği dizide, Olgun Şimşek Celal Ağa karakterine, Ayten Uncuoğlu ise Paşa Kadın rolüne hayat veriyor. Dizinin başrollerinde yer alan diğer isimler arasında Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, ve Erkan Bektaş gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

Dizinin, hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla ilgi çekmesi, final kararını izleyiciler açısından daha da ilginç kılarken, geleceği konusunda henüz net bir karar verilmediği belirtiliyor.