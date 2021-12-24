Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: 'Instagram’dan mı başsağlığı dileseydik?'
Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül'ün kaza geçirmesinin ardından grubun diğer isimleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı aralarının açık olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için vefasızlıkla suçlanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Kemer, "Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz?" diyerek, eleştirilere sitem etti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, pazartesi gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.
GÖZLER ESKİ GRUP ÜYELERİNE ÇEVRİLDİ
Ünlü şarkıcının bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler bir dönem Ergül'ün de yer aldığı 'Hepsi' grubunun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'ya çevrilmişti.
Grubun diğer isimleri, aralarının açık olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için takipçileri tarafından vefasızlıkla suçlanmıştı.
"INSTAGRAM'DAN MI BAŞSAĞLIĞI DİLESEYDİK?"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eleştiriler hakkında konuşan Cemre Kemer, "Bu tür şeylerin reaksiyonları çok farklı oluyor. Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir. Alıştım artık bu durumlara..." dedi.
Gülçin Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kemer, "Ufak tefek kırık çıkığı vardı. Fiziksel olan kısmı önemli değil. Önemli olan şu an kalp. Herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda yanında olduğumuzu belirttik" diye konuştu.
Kemer, "Grup üyeleriyle bir araya gelip moral ziyaretine gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Böyle şeyler için biraz erken. O da bu modda değil. Gitmeyi düşünürüz ne istiyorsa yaparız. Böyle bir şeyin başka konularla ilintisi, bağlantısı olamaz" yanıtını verdi.
NE OLMUŞTU?
Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve dağılan Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı. Kazada Ergül'ün sevgilisi Lafçı, hayatını kaybetmişti.
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