Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: 'Kimse şova dönüştürmesin'

11 Ocak 2022 Salı, 09:24

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.



GÖZLER ESKİ GRUP ÜYELERİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Ünlü şarkıcının bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler bir dönem Ergül'ün de yer aldığı 'Hepsi' grubunun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'ya çevrilmişti. Grubun diğer isimleri, aralarının açık olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için takipçileri tarafından vefasızlıkla suçlanmıştı.

Özellikle Cemre Kemer, arkadaşının başına gelenlerden sonra hayatına devam ettiğini gösterdiği paylaşımlar yaptığı için takipçilerinden tepki almıştı.



"KİMSE ŞOVA DÖNÜŞTÜRMESİN!"

Konu hakkında konuşan Kemer, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Sizin yakınınız böyle korkunç bir kaza yaşasa sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu çok ayıp! İşi şova çevirmek gibi... Gülçin ile özelden iletişime geçmeyip takip edenlerin merakı gitsin diye Instagram'dan mı paylaşsaydım? Kimse bunu polemik malzemesi haline getirip şova dönüştürmesin" diyerek isyan etti.

"HENÜZ ZİYARETE GİTMEDİM"

Medyaradar'da yer alan habere göre, "Henüz Gülçin'i ziyarete gitmedim" diyen Kemer, "Gülçin'in çok fazla İstanbul'da kalmak istemediğini biliyorum. Çok zor bir süreç. Tabii onun açıklamadığı şeyi benim söylemem doğru olmaz" dedi.