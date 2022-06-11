Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı kimdir? Eren Bakıcı kimle evli, çocuğu var mı?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:33

Eren Bakıcı 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde okudu. Altı yıl boyunca Atatürk Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesi’nin sergilediği oyunlarda rol aldı.

Londra'da Urdang Dans Akademisi'nde ve Budapeşte Dans Okulu'nda eğitim almıştır. [email protected] grubu ile Türkiye'yi Çin'de temsil etti. Reklam jingle’ları seslendirdi. Yıldızların Altında müzikalinde oynadı. Michael Jackson ve Britney Spears gibi sanatçılarla çalışan Selahattin Kara ile çalışmaktadır. 2005 yılında arkadaşlarıyla Hepsi grubunu kurdular. 2006 yılında Pepsi sponsorluğunda Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. 2007 ve 2008'de 2 sezon süren Hepsi 1 dizisinde Eren'i canlandırdı. Bu oyunculuk deneyiminin yanında Avrupa Yakası ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde Ceylan'ı canlandırdı. Eren, 2011 yılının sonlarına doğru Kral POP'la Türkiye turnesine çıktı. 2015'te Bana Baba Dedi'de 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı.

EREN BAKICI EVLİ Mİ?

Hepsi grubu dağıldıktan sonra Bursa'ya yerleşen Eren Bakıcı'nın evlendiği ortaya çıktı. Sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Bakıcı eşinin ismini ve yüzünü sır gibi saklıyor. Eren Bakıcı'nın anne olduğu da yakın zamanda ortaya çıktı. Bakıcı'nın anne olduğu grubun diğer üyesi Cemre Kemer'in sosyal medya paylaşımı ile öğrenildi. Eren Bakıcı'nın çocuğu Tayga'nın 7 aylık olduğu öğrenildi.

TAYGA NE ANLAMA GELİYOR?

Tayga Yakutça "orman" sözcüğünden gelir. Tayga Yakutça "orman" sözcüğünden gelir. Tayga Tu¨rk Moğol Mitolojisinde de geçer.