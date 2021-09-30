Hepsi grubu yıllar sonra bir araya geldi
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun 3 üyesi bir araya geldi ve o anları Instagram’dan paylaştı. Grubun üyelerinden Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, geçtiğimiz temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i, evinde ziyaret etti.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üç üyesi bir araya geldi. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, Emir Medina hayatını birleştirdi. Çiftin geçtiğimiz temmuz ayında Karla adında kızları olmuştu.
Hepsi grubunun diğer iki üyesi Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı, grup arkadaşlarına bebek ziyaretine gitti.
Yasemin Yörük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer, çekildikleri bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Aradan yıllar geçmesine arkadaşlıklarını hep devam ettiren Hepsi grubu üyelerinin olduğu fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı.
Cemre Kemer fotoğrafı, “Çok fazla duygu dolu, ifadeye dökemiyorum” notuyla paylaştı.
Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, şimdilerde Emir Medina ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kemer, Medina ile Aralık 2020'de nikah masasına oturmuştu.
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