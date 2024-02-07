Her ayın sonunda parasız kalmamızın temel sebebi: Nakitsizlik Etkisi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:04

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:08

Nakitsizlik etkisi, bir işlemde fiziksel para olmadığında ödemeye daha istekli olma eğilimimizi açıklar. Bu, nakit olarak ödemek zorunda olduğumuz bir şeyi kredi kartıyla satın alma olasılığımızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Çoğumuz sağlam karar alma için optimize edilmemiş ortamlarda çalışıyor ve yaşıyoruz. Bilişsel önyargının kaynaklarını belirlemek ve özel çözümler geliştirmek için her türden kuruluşla çalışıyoruz.

Bu etki, günümüzde işlemlerimizin çoğunu oluşturan nakit yerine dijital ödeme şekillerini kullandığımız her senaryoda ortaya çıkıyor. Ne yazık ki, ister büyük ister küçük bir satın alma olsun, fiziksel olarak vazgeçmek zorunda olmadığımızda muhtemelen daha fazla para harcayacağız.

Örneğin, bir alışveriş merkezinde ve 15 bin TL'lik bir TV'ye baktığınızı hayal edin. Parasını nakit olarak ödemek zorunda kalsanız, TV'yi satın almaya karar vermeniz pek olası değildir. Birincisi, yanınızda çok fazla para taşımanız gerekir ki bu güvensiz olabilir ve ikincisi, bir tomar parayla yollarınızı ayırmak, birisine kredi kartınızı vermekten çok daha zor gelir. İkinci olarak, aslında kullanmak üzere biriktirdiğiniz 15 bin TL'niz olmayabilir. Ancak kredi kartı kullanabiliyorsanız o parayı hemen almanıza gerek yoktur. Yani satın alma işlemine devam edersiniz.

Bireysel etkiler

Dijital ödemeler yalnızca işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz yöntemde bir değişikliği ifade etmiyor; Nakitsiz etki, dijitalleştirilmiş işlemlerin harcama alışkanlıklarımızı değiştirmemize neden olduğu anlamına geliyor. Paramız yalnızca kaçamak bir dijital biçimde var olduğunda çok daha gevşek davranırız ve aynı işlemi fiziksel nakitle yapmak zorunda kalsaydık harcamayacağımız parayı çoğu zaman harcarız.

Nakitsiz etki tehlikelidir çünkü aşırı harcamaya yol açabilir. Kredi kartımızdan büyük alışverişleri rahatlıkla yapıyoruz çünkü paranın değerini anlamak, somut olmadığında anlamakta zorlanıyoruz. Kredi kartının tam anlamıyla bir kredi limiti olduğunu ve daha sonra geri ödememiz gerektiğini sıklıkla unutuyoruz. Nakitsizlik etkisi, gerçekte sahip olduğumuzdan daha fazla para harcamamız nedeniyle hızla borca girmemize neden olabilir. Borcun getirdiği finansal çöküşün yanı sıra araştırmalar, borcu olan bireylerin depresyon ve anksiyete bozukluklarına yakalanma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu da gösterdi.

İşlemlerin dijital olması aynı zamanda tüm faaliyetlerimizin dijital bir izinin de olduğu anlamına gelir. Anonimliğimizi ve münferit işlemler yapma yeteneğimizi kaybediyoruz.4 Platformlar, bizi hedefli reklamlarla vurmak için harcama alışkanlıklarımızı kullanıyor, bu da daha fazla para harcamamıza neden oluyor ve nakitsizlik etkisinin bizi nasıl hızlı bir şekilde kısır bir harcama döngüsüne sürükleyebileceğini gösteriyor. Mali gözetim yoluyla anonimliğin kaybedilmesi aynı zamanda hükümete çok fazla kontrol verebilir ve özgürlüğümüzü azaltabilir.

Sistemik etkiler

Esasen, gelişmiş dünyanın çoğu artık “nakitsiz bir toplumda” faaliyet gösteriyor. Nakit yerine emtia ticareti açısından nakitsiz toplumlar her zaman var olsa da, son yıllarda bu terim yeni bir anlam kazandı. Ticaretimiz neredeyse tamamen dijitaldir ve para yalnızca İnternet üzerinden 'elden geçer'

Ödemeler için dijital platformları kullanmanın her yerde yaygınlığı, COVID-19 salgınının ışığında arttı; birçok perakendeci, virüsün para alışverişi yoluyla yayılması korkusuyla nakit işlemlerini fiilen yasakladı. 5 Nakitsiz toplumlar, potansiyel olarak Kovid-19'un yayılmasının azaltılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, nakitsiz toplumların etkisinin bugün çok daha belirgin olduğu ve çok daha fazla kişiyi etkilediği anlamına da geliyor. Bitcoin örneğinde olduğu gibi ödeme biçimlerinin giderek daha şeffaf hale gelmesi, nakitsiz etkinin etkilerinin de artacağını gösteriyor.

Nakitsizlik etkisi, aşırı harcama yapma eğiliminde olan kişilerin parası olmadığında gerçek bir sorun haline gelir. Bireyler, işlemler dijital olduğundan daha fazla harcama yaptıklarında bazen bu parayı geri ödeyemeyebilirler. Yalnızca Amerika'da tüketici borcu 2019'da 14 trilyona yakındı. Bunun yalnızca bireyler için olumsuz sonuçları olmakla kalmıyor, aynı zamanda borç ve mali sorunlar çok fazla strese neden olabileceğinden, aslında federal sağlık harcamalarının artmasına da yol açabiliyor.

Neden oluyor?

Nakitsizlik etkisi, somut olmadığında paradan ayrılırken çok fazla zorluk yaşamamamız nedeniyle ortaya çıkıyor. Fiziksel paradan vazgeçmek aslında bizim için acı verici kabul ediliyor, çünkü "ödeme acısı" olarak bilinen, onun kaybını hissediyoruz. 1 Bunun nedeni, fiziksel paranın dijital ödemelerden daha belirgin bir değere sahip olması olabilir; bu da nelerden vazgeçtiğimizi daha kolay anladığımız anlamına geliyor. 7

Para dijital olarak değiş tokuş edildiğinde, neyden ayrıldığımızı ölçmek daha zordur. Birine kredi kartımızı vermek, birine tomar para vermekten çok daha küçük bir taahhüt gibi geliyor. Sonuçta, birine kredi kartımızı vermek, ona sadece bir parça plastik vermek demektir ki bu da kendi başına pek bir şey ifade etmez.

Ek olarak, genellikle kararlarımızın uzun vadeli etkilerini doğru ve rasyonel bir şekilde belirlemeden kısa vadeli kararlar veririz ( neden kısa vadeli zevklere göre karar verdiğimiz hakkında daha fazla bilgi için projeksiyon yanlılığına bakın). Nakit ödeme yaparsak hemen paramızdan vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Ancak kredi kartıyla veya başka bir dijital ödeme yöntemiyle ödeme yaparsak, o parayı bulmak için daha fazla zamanımız olur. O zamanlar bu daha az taahhüt gibi gelebilir, ancak nakitsiz kalma etkisi bizi borçlanmaya karşı duyarlı hale getiriyor.