Her derde deva: Karanfilin faydaları nelerdir?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 20.08.2023 - 14:59

Karanfil baharat olarak kullanıldığında sağlığa faydaları ve yan etkileri azalabilir. Karanfilin faydalarının yanı sıra kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır. Karanfil tıbbi bir ürün olarak kullanıldığında vücutta hem istenen hem de istenmeyen etkilere neden olabilir. Peki karanfilin faydaları nelerdir, hangi besin değerlerine sahiptir?

Araştırmalarla kanıtlanmamış kullanım alanları arasında diş ağrısı, ağız ameliyatı sonrası "kuru soket", ağız veya boğaz tahrişi, öksürük, mide rahatsızlığı, kusma, ishal ve diğer durumlar yer almaktadır.

KARANFİLİN FAYDALARI

Karanfil, serbest radikal hasarıyla savaşmaya ve bağışıklığımızı artırmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlarla doludur.

1- Karanfil, metabolizmaya, büyümeye ve gelişmeye yardımcı olan manganez de dahil olmak üzere yüksek düzeyde mineral içerir. Bir çay kaşığı porsiyonda çok az kalori içermesine rağmen (sadece altı), bu kadar küçük bir porsiyon için etkileyici olan bir gram lif içerir.

2- Karanfil, kemik kırılmasına neden olan bir kemik hastalığı olan osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir. Kadınlar osteoporoza daha yatkındır, ancak herkes yaşlandıkça kemik sağlığına dikkat etmelidir. Karanfilin içindeki manganez kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı bir manganez alımı kemiklerinizin büyümesine, yoğunluğunun artmasına ve yıllarca sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

3- Çalışmalar karanfil özünün tümörlerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir. Bu yüzden yemeklerinize biraz karanfil serpmek hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olabilir.

4- Karanfil özü oldukça konsantre ve karaciğere zararlı olduğu için çocukların kullanması tavsiye edilmez. Küçük, kontrollü miktarlarda karanfil aslında karaciğerin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Hatta bir çalışma karanfilin siroz adı verilen karaciğer yara izini tersine çevirdiğini göstermiştir.

5- Karanfil ayrıca ağız sağlığını iyileştiren bakterisit özellikler içerir ve sizi, yutulduğunda vücudunuza zarar verebilecek bir bakteri olan E. coli'nin neden olduğu gıda zehirlenmesinden koruyabilir.

6- Karanfil veya karanfil yağı içeren bir diyet, Tip 2 diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Karanfil yemek kan şekerinizi düzenlemeye, insülini artırmaya ve insüline bağımlı hücre fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. Genel olarak sağlıklı bir diyetle birlikte karanfil sizi kan şekeri sorunlarından koruyabilir.

7- Karanfil mideniz mideyi kaplamak ve sindirim asidinden korumak için yeterli mide mukusu üretmediğinde ortaya çıkan ağrılı yaralar olan peptik ülser adı verilen mide ülserlerini önlemeye yardımcı olabilir. Özellikle yağ şeklinde karanfil alımı, midenizin bu koruyucu mide mukus tabakasını oluşturmasına yardımcı olur ve bu kötü ülserleri yaşamanızı engeller.

8- Birçok insan karanfil yağının diş ağrısı ve diğer diş ağrıları için iyileştirici özelliklerini bilir. Aslında bu, bu doğal bitkiyi kullanan en popüler çözümdür. Bu yaprağı kullanmanın birkaç yolu vardır. Eğer doğal karanfil yaprağınız varsa, yaprağı ağrıyan dişin üzerine koyup birkaç dakika bekletebilir ya da sıvı haldeyse o bölgeye bir damla damlatabilirsiniz.

BEBEKLERİN DİŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR

Birçok yeni anne babayı sevindirecek şekilde, karanfil diş çıkaran bebeklerin ağrısını hafifletmenin doğal bir yoludur. Parmağınıza biraz karanfil yağı sürün ve parmağınızı diş çıkaran bebeğin diş etlerine sürün. Bu, bebeğin saatlerce ağlamasını önlemenin harika bir yoludur ve geceleri daha fazla uyumanıza da yardımcı olabilir.

Birkaç dakika veya ağrı geçene kadar orada bırakın. Sadece ağrılı bölgeyi bulun ve karanfili emmesi için cilde sürün.

9- Karanfil yağı genellikle zehirli meşe ya da diğer zehirli bitkilerle temas halinde ortaya çıkan kaşıntı ve yanmayı yatıştırmak için aktif bir bileşen olarak kullanılır.

Yaprakları kırıp suyunu sıkarsanız, tek başına kullanabilirsiniz. Eğer topikal bir merhem olarak kullanırsanız, aynı şekilde işe yarar. Bu doğal bitkiyi yatak yaralarına uygulamak yaraların daha da kötüleşmesini önleyebilir. Yatak yaralarına karşı hassas olan cilde karanfil yağı uygulamak da bu yaralara yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.