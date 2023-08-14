Kamkatın sağlığa faydaları: Kumkuatın besin değerleri nelerdir? Nasıl tüketilir?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:50

Güncelleme: 14.08.2023 - 18:51

Kamkat, portakal benzeri bir yapıya sahip, üzümden biraz daha büyük ve oval bir şekle sahip bir narenciye meyvesidir. Daha çok sıcak yerlerde yetişir, soğuğa dayanıklı ve kuvvetlidir. Hafif ekşi ve tatlı bir tadı vardır. Yüksek miktarda su, C vitamini ve lif içerir. Kabuğu ile de tüketilebilir.

Life724.com adlı bir sitede yer alan içerikte; içerdiği besin maddeleri ve özellikleri ile vücut ve insan sağlığına birçok fayda sağlar. Tohumları Omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içerir. Bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini güçlendirir. Antioksidan özelliği ile oluşabilecek hastalık ve rahatsızlıkları önler, göz sağlığını destekler ve bağırsak sağlığını koruyarak güçlendirir. Aynı zamanda kilo vermek isteyen kişilerin sağlıklı atıştırmalık olarak diyetlerine ekleyebilecekleri bir meyvedir.

Kamkatın Faydaları Nelerdir?

1- Antioksidan özelliği ile bağırsakların fonksiyonel yapısını düzenler. Lif açısından zengin meyveler; Gaz, hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik ve mide krampları gibi sorunların azaltılmasında ve giderilmesinde etkilidir.

2- C Vitamini ve Flavonoidler gibi antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlü tutar.

3- Kilo yönetimini etkiler.

4- Yüksek miktarda C vitamini, lif ve antioksidan özelliği ile damarlarda görülebilen yağ birikimini azaltır. Kalp yetmezliği, felç, inme ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

5- Antibakteriyel, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

6- A vitamini özelliği vücutta toksik maddelerin birikmesini engeller. Ayrıca bu vitamin sayesinde kişinin göz sağlığını destekler. Katarakt riskini azaltır ve görme kaybını tetikleyebilecek faktörleri vücuttan uzaklaştırır.

7- Kamkat meyvesi bol miktarda C vitamini ve kalsiyum içerir. C vitamini özelliği, osteoporoz gibi kemik hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır. Asit içeren besinler ve besinler kemiklerdeki kalsiyum miktarını azaltarak kemik sağlığına zarar verir ve hastalık riskini artırır. Bu nedenle kamkat meyvesi osteoporoz gibi durumlara karşı etkilidir.

Kamkatın Zararları ve Yan Etkileri Nelerdir?

Lif içeriği nedeniyle bu meyveyi çok fazla tüketen kişilerde sindirim sistemi sorunları, hazımsızlık, kabızlık, gaz veya şişkinlik görülebilir. Bu nedenle ölçülü ve ölçülü tüketilmelidir. Bazı besinlerin yanı sıra alerjik reaksiyonlar da yaşayabilirsiniz.

Kamkatın Besin Değerleri Nelerdir?

Kalori: 70

Karbonhidrat : 16 gram

Protein: 2 gram

Yağ: 1 gram

Lif: 7 gram

A Vitamini: Günlük ihtiyacın %6'sı

C Vitamini: 44mg

Kalsiyum: 62 Mg

Magnezyum: 20 Mg