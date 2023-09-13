Her gün 1 avuç yeterli: Sindirimi düzenleyip, demir eksikliğini gideriyor

Yayınlanma: 13.09.2023 - 23:25

Güncelleme: 13.09.2023 - 23:25

Kuru erik, mevsiminde toplanan ve ardından güneşte kurutulan meyveler arasında özel bir yere sahiptir. Erik, hem taze hem de kuru olarak tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlar.

Beslenme uzmanları, kuru eriğin sağlık açısından önemli bir kaynak olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, "Kuru erik, içerdiği vitaminler, mineraller ve liflerle sağlığımızı destekler. Günlük diyetimize kuru erik eklemek, vücudumuza birçok fayda sağlayabilir" diyorlar.



İşte kuru eriğin sağlığınıza sunduğu inanılmaz faydalar:

KURU ERİK: VÜCUDU ŞIMARTAN BİR HAZİN?

Kuru erik, demir, bakır, magnezyum ve potasyum gibi bir dizi vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. İçerdiği besin maddeleri sayesinde vücudu besler ve birçok sağlık sorununu önlemeye yardımcı olur.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA KATKI:

Kuru eriğin içerdiği çözülebilen lifler, bağırsak sağlığını destekler. Bu lifler, yiyeceklerin bağırsaklardan daha iyi geçişini sağlar, faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik eder ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR:

Kuru erik, C vitamini bakımından zengindir ve bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda beyaz kan hücrelerinin artışına yardımcı olur, böylece vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

KANSIZLIĞA KARŞI KALKAN:

Özellikle siyah kuru erik, yüksek miktarda demir içerir ve kırmızı kan hücrelerinin artışını teşvik eder. Bu, kansızlık (anemi) hastalığının tedavisinde ve önlenmesinde etkili bir besindir.

KEMİK VE KAS SAĞLIĞINA DESTEK:

Kuru erik, kemik ve kas dokuları için gerekli olan vitamin ve mineralleri içerir. Bu, kemik sağlığını korumak ve kasları güçlendirmek için önemlidir.

HAFIZAYI VE ZİHİNSEL SAĞLIĞI İYILEŞTİRİR:

Kuru erik, yaşla birlikte gelişen unutkanlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Beyni güçlendirir ve hafızanın güçlenmesini destekler.

ERİK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kara erik çayı hazırlamak oldukça basittir: