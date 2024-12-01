Her Şeyin Başı Merkür'den yeni fragman!

Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrolleri paylaştığı Her Şeyin Başı Merkür 13 Aralık'tan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Her Şeyin Başı Merkür'den yeni fragman!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 23:03

Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrolleri paylaştığı Her Şeyin Başı Merkür'den yeni fragman yayımlandı. Sinem Kobal ve Alp Navruz'un yanı sıra Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açıkgöz, Buse Kara, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa, Cansın Çekili ve İsmail Saymaz gibi isimleri buluşturan film 13 Aralık'tan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Elif, bir gazetede astroloji yazarı olarak göreve başlar. Burçlar hakkında hiç bilgisi olmamasına rağmen mesleğini yapmaya çalışan Elif, medya dünyasında hayran olduğu gazeteciyle aynı gazetede olduğunu öğrenince çok mutlu olur. Bu sırada genç meslektaşı Fırat’la kendini rekabet dolu bir serüvenin içinde bulan Elif, hiç beklemediği maceralar yaşar, üstelik astroloji de onun rehberi olur.


Etiketler: #Sinem Kobal #Sinema #alp navruz #Her Şeyin Başı Merkür

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