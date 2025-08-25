Her yaz aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için Türkiye’nin gizli kalmış 6 tatil noktası

Her yaz aynı tatil beldelerine gitmekten sıkıldıysanız, rotanızı biraz değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Türkiye’nin dört bir yanında, henüz kalabalık turist akınına uğramamış gizli tatil köşeleri sizi bekliyor. İşte keşfetmeye değer 6 alternatif rota...

KALEM ADASI – İZMİR

Türkiye’nin tek özel adası olan Kalem Adası, berrak denizi ve butik konaklama seçenekleriyle gizli bir cennet.

BORÇKA KARAGÖL – ARTVİN

Yeşilin her tonunu görebileceğiniz Karagöl, doğa yürüyüşü ve kamp için mükemmel bir yer. Sakinlik arayanlara birebir.

BOZBURUN – MARMARİS

Kalabalıktan uzak, küçük koyları ve bakir doğasıyla Ege’nin en huzurlu bölgelerinden biri. Tekne turlarıyla çevredeki koyları keşfetmek mümkün.

SAZAK KOYU – ANTALYA

Tekneyle ulaşılabilen bu koy, berrak denizi ve sakin atmosferiyle adeta gizli bir vaha. Özellikle kalabalıktan kaçmak isteyenler için ideal.

MAZI KÖYÜ – BODRUM

Bodrum’un kalabalığından uzak, el değmemiş koylara sahip Mazı Köyü, doğayla baş başa tatil isteyenler için harika bir adres.

YENİCE ORMANLARI – KARABÜK

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından biri olan Yenice, doğa tutkunları için saklı bir hazine. Trekking, kamp ve fotoğrafçılık için eşsiz bir destinasyon.