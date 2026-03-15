Hıdırellez ne zaman, hangi gün başlıyor? Hıdırellez ritüelleri...

HIDIRELLEZ 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Hıdırellez, Gregoryen takvimine göre her yıl 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs günü ikindi saatlerine kadar kutlanıyor. 2026 yılında Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Salı günü devam edecek.

HIDIRELLEZ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin isimlerinin birleşiminden oluşan bir kelime. Halk inanışına göre, Hızır karada zor durumda olanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren bir figürken, İlyas denizlerin koruyucusu olarak kabul ediliyor. Bu iki kutsal figürün her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece yeryüzünde buluştuğuna inanılıyor. Bu buluşma, doğanın uyanışını, bereketin artmasını ve dileklerin gerçekleşmesini simgeliyor. Hıdırellez, İslam öncesi Türk, Mezopotamya, Anadolu ve Orta Doğu kültürlerinden izler taşısa da, İslam’la birlikte Hızır kültüyle harmanlanarak bugünkü formunu almış. Dini bir bayram olmaktan ziyade, kültürel ve mevsimsel bir kutlama olarak öne çıkıyor.