Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ne zaman yapılacağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı şartlar neler?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:27

Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımı için tarih araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı şartlar neler?

37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Başvurunun ayrıntıları ve kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.

Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.


Etiketler: #hekim dışı personel alımı

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