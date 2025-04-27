Yayınlanma: 27.04.2025 - 20:24

Güncelleme: 27.04.2025 - 20:24

Baharın gelişiyle doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez için geri sayım başladı. Her yıl büyük bir coşku ve umutla kutlanan Hıdırellez, halk arasında "Hızır Günü" olarak da anılıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.