Hilal Cebeci meme kanserine yakalandığını duyurdu: 'Paylaşmayacaktım fakat...'
Patoloji raporunu paylaşan Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek" dedi.
Özellikle 90'ların sonu ve 2000'li yılların ilk dönemlerinde seslendirdiği şarkılarla tanınan Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandı. Instagram hesabından bir açıklama yapan Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim" dedi.
Şarkıcı ayrıca, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu söyledi.
'PAYLAŞMAYACAKTIM FAKAT...'
Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin.
Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.
Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi."
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