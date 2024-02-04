All Star'da büyük değişikliklerin ardından Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da 4 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 19:14

Güncelleme: 04.02.2024 - 19:14

Survivor Allstar'da perşembe günü Kardeniz adaya veda eden isim olmuştu. Üzücü elemenin ardından takımlarda değişiklik oldu ve kadroya sürpriz bir isim eklendi. Şampiyonlardan Nihat'ın da kadroya dahil olduğu bölümün ardından bir eleme adayı dün belli olmuştu. Bugün ise yarışmacılar ikinci dokunulmazlık oyunu için buluştu... Peki, All Star'da büyük değişikliklerin ardından Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

NİHAT SAKATLANDI MI?

Şampiyonlardan Nihat, Survivor All Star'da Mavi takım kadrosuna girdi. Nihat Altınkaya, çıktığı ilk oyunda bir sakatlık yaşayarak İstanbul'a tedavi görmek için uçağa bindirildi.

SURVIVOR'DA TAKIMLAR MI DEĞİŞTİ?

Acun Ilıcalı, Mavi takımda yarışan Nefise'nin kırmızı takıma, kırmızı takımda yarışan Yağmur'un ise Mavi takıma geçtiğini açıkladı.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdan dört adayın çıktığı haftanın ardından Allstar'da dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın kaybettiği oyunda ilk eleme adayı da belli oldu. Mavi takımda elenme adayı Yaman oldu.

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 4 şubat akşamı yayımlanan bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıkacak.