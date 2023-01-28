Hilmi Topaloğlu kimdir? Hilmi Topaloğlu ne zaman öldü? Hilmi Topaloğlu'nun kardeşi, eşi, çocukları kim?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:11

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:11

Volkan Topal, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan "Prestij Meselesi" filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açtı.

HİLMİ TOPALOĞLU KİMDİR?

1952 yılında Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biridir. 1976 yılında İstanbul'a gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yaptı. Türkiye'nin en büyük gazinolarında metrdotel olarak çalışan Hilmi Topaloğlu, müzik sektörüne 1992 yılında girdi. Burhan Aydemir ile birlikte Nokta Müzik firmasını kurdu. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ile birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti. Daha sonra ise 1994 yılında, firmanın sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu.

HİLMİ TOPALOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Hilmi Topaloğlu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken, 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti.

HİLMİ TOPALOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Hilmi Topaloğlu'nun ilk evliliğinde oğlu Volkan Topal ikinci eşi Semiha Topaloğlu ile olan evliliğinden Okan ve Gürkan Topaloğlu dünyaya gelmiştir.

HİLMİ TOPALOĞLU'NUN KARDEŞİ KİM?

Hilmi Topaloğlu'nun kardeşi ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'dur.