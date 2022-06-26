Mahsun Kırmızıgül'e polis engeli: 'Sesimizi kıstılar'

26 Haziran 2022 Pazar, 10:48

16 yıl aradan sonra müziğe geri dönüş yapan ve Bodrum Yalıkavak’ta sahne alan Mahsun Kırmızıgül, polisten gelen uyarı üzerine konserine orkestrasız devam etmek zorunda kaldı.

Kırmızıgül müzik yapamayacağını öğrenince seyircilerden özür dileyip şarkılarını canlı okudu.



Kırmızıgül, seyircisinden ücret alınmayacağını açıklayarak “16 yıl sonra Bodrum’a çıkıyorum ama maalesef sesimizi kıstılar. Ben bu akşam canlı okuyacağım. Gelen herkes misafirimizdir” ifadelerini kullandı.







