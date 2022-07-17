Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! 'Gazetemizin yazarı...'

17 Temmuz 2022 Pazar, 08:20

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç'un sonrasında entübe edildiği öğrenilmişti. Gelişmeler sonrası Uluç'un vefat ettiği iddia edildi.

SABAH GAZETESİ'NDEN İDDİALARA YANIT

Son gelişmelere göre tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı ifade edilmişti.

Uluç'un vefat ettiği iddiaları sosyal medyada da yayılmıştı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah yazarı Fatih Doğan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Nazif Karaman twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hıncal Uluç’un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç’un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir. — Nazif KARAMAN (@Nazifkaraman) July 16, 2022

"TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR"

Fatih Doğan ise, Hıncal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili şöyle dedi:

"Gazetemizin yazarı, meslek büyüğümüz Hıncal Uluç’un tedavisine Florence Nightingale Hastanesi’nde devam ediliyor. Nefes problemi nedeniyle yoğun bakımda tutulurken, doktorları tedavinin istenilen düzeyde devam etmesi halinde haftaya normal odaya alma planları yapıyor."