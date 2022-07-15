Entübe edilmişti; Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği duyurulan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Video Haberler
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
- Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı
- İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
- Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı
- 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
- İstanbul'da çeteler arasında çatışma
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'