Entübe edilmişti; Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

15 Temmuz 2022 Cuma, 16:29

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği duyurulan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Haberin devamı

