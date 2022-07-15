Entübe edilmişti; Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:29

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği duyurulan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

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