Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı

Hindistan’ın batısındaki Mumbai kentinde belediye yönetimi, kamuya açık alanlarda güvercin beslenmesini yasakladı. Yetkililer, kararın güvercin dışkısının solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği gerekçesiyle alındığını belirtti.

Ancak karar, hayvan hakları savunucuları, dini gruplar ve bazı kent sakinlerinin tepkisini topladı. Yıllardır kullanılan ve “kabutarkhana” olarak bilinen geleneksel güvercin besleme alanlarının kapatılmasına karşı çıkan yüzlerce kişi bu ay iki kez polisle karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mumbai Belediyesi, yasağın sağlık risklerine karşı zorunlu olduğunu savunurken, Jain dini mensupları güvercin beslemenin dini bir görev olduğunu belirterek protestolara öncülük etti. Bazı kabutarkhana’lar ise kentin kültürel mirası içinde değerlendiriliyor. Bu alanların, geçmişte toplumların hayır amacıyla tahıl bağışladığı yerler olduğu ifade ediliyor.

Hindistan’ın diğer şehirlerinde de benzer uygulamalar hayata geçiriliyor. Pune ve Thane kentlerinde güvercin besleyenlere para cezası verilirken, başkent Delhi de kamuya açık alanlarda güvercin beslenmesine karşı uyarı yayımlamayı planlıyor.

Bilim insanları, uzun süre güvercin dışkısına maruz kalmanın zatürre, mantar enfeksiyonları ve akciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. 2023 tarihli Hindistan Kuşlarının Durumu raporuna göre, ülkedeki güvercin nüfusu 2000 yılından bu yana yüzde 150 oranında arttı.