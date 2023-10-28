Avukat Feyza Altun: 'Polat ailesi tarafından tehdit ediliyorum'
Türkiye, kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat çiftini konuşmaya devam ediyor. Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından Dilan Polat-Engin Polat çiftine dair yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
Dilan Polat-Engin Polat çifti hakkında başlatılan kara para
aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. Sosyal medyada çift ile
ilgili açıklamalar ve paylaşımlar yapan avukat Feyza Altun, Polat ailesi
tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
Gazeteci Erk Acarer'in yayınına katılan Feyza Altun, Polat
ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Altun, sosyal medya hesabından
aldığı tehdit mesajlarını paylaşarak, “Hesabı 'aileden birinin' kullandığını
biliyorum” dedi.
“YAKINDAN İZLİYORUZ SENİ…”
Feyza Altun "Bana 'Yakından izliyoruz seni, ne
yaptığını biliyoruz. 10 kişilik listenin başındasın' dediler. Ben de 'Gelin
vurun, en fazla onu yapabilirsiniz' dedim" şeklinde konuştu.
Altun sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu mesajları atan kişi, adım kadar eminim aileden biri. Mesajlaşmada sansürlediğim yeri görüyorsun. Orayı asla söylemeyeceğim. Kimsenin özel hayatı beni asla ilgilendirmez ama burada benim çoğuma laf ettiği için ben de özel bir şey yazdım. Delirdi onu yazınca. Orada emin oldum, aileden biri. Sosyal medyacım araştırdı, bu hesap 2021 yılında açılmış. 2 kere isim değiştirmiş. Hesabın ilk ismi; 'siladogufan'. E-mailini de buldum. Avukatım suç duyurusunda bulundu. Ben bunu bulacağım. Bu arada, VPN kullanıyor. VPN de Gürcistan gösteriyor. Gürcistan olması da çok manidar."
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