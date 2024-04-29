Hızlı bir şekilde saç uzatan 9 bitkisel yağ : Bu bitkisel çözümler ile uzun saçlar artık hayal değil!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:17

Güncelleme: 29.04.2024 - 15:17

Saçınızı uzatmaya çalışıyorsanız ve zayıf saçları güçlendirmek istiyorsanız, saç yağlarını rutininize eklemeyi düşünebilirsiniz. Saç yağlarının, özellikle saç uzamasını teşvik etmek için doğru ortamı yaratmak söz konusu olduğunda pek çok potansiyel faydası bulunmaktadır. Saç köklerini güçlü ve sağlıklı tutarken saç derisini yatıştırmaya ve dengelemeye de yardımcı olabilirler. Peki, uzun saçlara kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak çözümler nelerdir? İşte hızlı bir şekilde saç uzatan 9 bitkisel yağ...

HIZLI BİR ŞEKİLDE SAÇ UZATAN 9 YAĞ

1. Çay ağacı yağı:

Çay ağacı yağı, güçlü temizleyici özellikleriyle birlikte antibakteriyel, antimikrobiyal ve kepek önleyici özelliklere sahiptir. Cilt yüzeyine uygulandığında saç köklerini uyarabilir ve saç büyümesini teşvik edebilir.

Çay ağacı yağı uygulanışı:

10 damla çay ağacı esansiyel yağını şampuanınıza karıştırarak günlük olarak kullanabilirsiniz.

Veya 3 damla çay ağacı yağını 2 yemek kaşığı taşıyıcı yağla karıştırarak saçınıza masaj yapabilir ve 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Bu uygulamaları düzenli olarak yaparak saç sağlığınızı ve saç büyümesini destekleyebilirsiniz.

2. Nane yağı:

Nane yağı, uygulandığı bölgedeki dolaşımı artırarak serinlik ve karıncalanma hissi yaratabilir. Bu hisler, saç büyümesini desteklemenin işaretleri olabilir. Nane yağının saç köklerinin derinliğini arttırarak genel saç büyümesini teşvik ettiğini gösteren bazı çalışmalar bulunmaktadır.

Nane yağı uygulanışı:

Seçtiğiniz bir diğer taşıyıcı yağ ile 2 damla esansiyel nane yağını karıştırın.

Hazırladığınız karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın.

Şampuanlamadan önce 5 dakika bekletin.

Bu uygulamayı haftada birkaç kez düzenli olarak yaparak saç sağlığınızı ve büyümesini destekleyebilirsiniz.

3. Limon otu yağı:

Kepek, saç derisinde yaygın olarak görülen bir sorundur ve sağlıklı bir saç derisi için önemli bir konudur. Limon otu yağının kepek üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir ve düzenli kullanımıyla kepek sorununu azaltabilir.

Limon otu yağı uygulanışı:

Şampuanınıza her gün birkaç damla limon otu yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.

Saç derisine masaj yaparak uygulamaya özen gösterin.

Düzenli olarak limon otu yağı kullanımıyla, kepek sorununun bir hafta içinde azaldığını görebilirsiniz. Saç sağlığınızı desteklemek ve kepekten kurtulmak için bu uygulamayı günlük rutininize ekleyebilirsiniz.

4. Adaçayı yağı:

Adaçayı yağı, saç büyümesini desteklemeye yardımcı olan linalil asetat adlı fitokimyasal bileşeni içerir. Bu özelliğiyle saçın gücünü artırırken kırılmasını da önleyebilir.

Adaçayı yağı uygulanışı:

3 damla misk adaçayı yağını tercih ettiğiniz saç kremiyle veya 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağla karıştırın.

Günlük kullanım için, uygulamadan sonra 2 dakika bekleyin ve durulayın.

Haftada bir veya iki kez kullanıyorsanız, uygulamadan sonra 10 dakika bekleyebilirsiniz.

Bu yöntemle düzenli olarak adaçayı yağı kullanarak saçınızın güçlenmesini ve kırılmasının önlenmesini destekleyebilirsiniz. Saç sağlığınızı korumak ve saç büyümesini teşvik etmek için bu yöntemi günlük saç bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

5. Ylang Ylang yağı:

Kuru saç derisine sahip olanlar için ylang-ylang yağı, uygun bir uçucu yağ olarak önerilir. Ciltte yeterli miktarda yağ olmaması ve sebum eksikliği saçın kurumasına ve kırılgan olmasına neden olabilir. Ylang-ylang yağı, sebum üretimini destekleyerek saç dokusunu iyileştirmeye ve saç kırılmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Ylang Ylang yağı uygulanışı:

5 damla esansiyel ylang-ylang yağını hazırlayın.

2 yemek kaşığı başka bir taşıyıcı yağı ılıtın ve bu ılık yağı ylang-ylang yağı ile karıştırın.

Saç derinize masaj yaparak yağı uygulayın ve başınızı ılık bir havluyla sarın.

Saçınızda yağı 30 dakika beklettikten sonra şampuanlayarak ve durulayarak temizleyin.

Ayrıca ylang-ylang yağı, şampuan veya saç kremi gibi ürünlerin içinde de bulunabilir. Bu ürünleri kullanarak da ylang-ylang yağının faydalarından saç bakım rutininizde yararlanabilirsiniz.

6. Lavanta yağı:

Lavanta yağının saç büyümesini hızlandırabileceği bulunmuştur. Araştırmacılar, lavanta yağının hücre büyümesini teşvik eden ve stresi azaltabilen özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Lavanta yağı ayrıca kafa derisi sağlığını iyileştirebilen antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere de sahiptir.

Lavanta yağı uygulanışı:

Birkaç damla lavanta yağını zeytinyağı veya eritilmiş hindistancevizi yağı gibi 3 yemek kaşığı taşıyıcı yağa karıştırın.

Hazırladığınız karışımı doğrudan saç derinize uygulayın, saç köklerine nazikçe masaj yaparak yedirin.

En az 10 dakika bekletin ve ardından normalde yaptığınız gibi şampuanlayarak ve durulayarak saçınızı temizleyin.

Bu uygulamayı haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Lavanta yağının saç sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini görmek için düzenli olarak kullanmaya özen gösterin.

7.Sedir ağacı yağı:

Sedir ağacı esansiyel yağının saç derisindeki yağ üreten bezleri dengeleyerek saç büyümesini desteklediği ve saç dökülmesini azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca kepek veya saç dökülmesine katkıda bulunabilecek farklı durumları tedavi edebilen antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Lavanta ve biberiye içeren bir karışıma dahil edilen sedir ağacı özünün, saçkıran hastalarında saç dökülmesini azalttığı da bulunmuştur.

Sedir ağacı yağı uygulanışı:

Birkaç damla sedir ağacı esansiyel yağını 2 yemek kaşığı seçtiğiniz bir taşıyıcı yağ ile karıştırın.

Hazırladığınız karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın, saç köklerine dikkatlice yedirin.

Uyguladıktan sonra saç derinizde yaklaşık 10 dakika bekletin.

Son olarak saçınızı şampuanlayarak ve durulayarak temizleyin.

Sedir ağacı yağının düzenli kullanımının saç sağlığınızı iyileştirmeye ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabileceğini unutmayın.

8. Kekik yağı:

Kekik, hem kafa derisini uyararak hem de saç dökülmesini aktif olarak önleyerek saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabiliyor. Ayrıca kekik yağının, saçkıran tedavisinde destekleyici olabileceği bulunmuştur. Kekik yağı, güçlü bir uçucu yağ çeşidi olarak bilinir.

Kekik yağı uygulanışı:

Saç bakımınız için kullanacağınız taşıyıcı yağın içine sadece 2 küçük damla kekik yağı ekleyin.

Hazırladığınız bu karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. Saç köklerine dikkatlice yedirin.

Uyguladıktan sonra saçlarınızı yaklaşık 10 dakika bekletin.

Son olarak saçlarınızı normal şekilde şampuanlayarak ve durulayarak temizleyin.

Düzenli olarak kekik yağı kullanımının, saç derisi sağlığınızı desteklemeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabileceğini unutmayın.

9. Biberiye yağı:

Saç kalınlığını artırmak ve saç büyümesini iyileştirmek istiyorsanız, biberiye yağı hücresel üretimi teşvik etme özelliğiyle harika bir seçenektir. Yapılan bir araştırmada, biberiye yağının saç büyümesi tedavisinde yaygın olarak görülen kafa derisi kaşıntısına daha az yol açtığı tespit edilmiştir.

Biberiye yağı uygulanışı:

Birkaç damla biberiye yağını zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın.

Hazırladığınız karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. Saç köklerine dikkatlice yedirin.

Uyguladıktan sonra saçınızı en az 10 dakika bekletin.

Son olarak saçlarınızı normal şekilde şampuanlayarak ve durulayarak temizleyin.

Bu uygulamayı haftada 2 kez düzenli olarak yaparak, saç kalınlığınızı artırabilir ve saç büyümesini teşvik edebilirsiniz.