Saç kuruturken yapılan 7 hata: Bu yanlışlar saç dökülmesine sebep oluyor!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:55

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:29

Saçlarınızı kuruturken yapılan yaygın hatalar, saç sağlığınızı etkileyebilir ve hatta saç dökülmesine neden olabilir. Saç kurutma işlemi, sıklıkla kullanılan yüksek sıcaklıklar ve mekanik stres nedeniyle saç tellerine zarar verebilir. Ayrıca havlu ile yanlış kurulama da saçlarınızı yıpratabilir. Peki, saçların yıpranmasına ve dökülmesine sebep olacak yanlışlar nelerdir? İşte saç kuruturken yapılan 7 hata...

SAÇ KURUTURKEN YAPILAN 7 HATA

1. Saçı bölümlere ayırmamak:

Saç kurutma işlemi sırasında saçları bölmek, daha etkili ve hızlı bir kurutma sağlayabilir. Saçınızı sadece öne ve arkaya doğru kurutmak, saç tellerine eşit şekilde ulaşmayı zorlaştırabilir ve daha uzun sürebilir. Saçları dörde ayırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Dikey Bölme (Alnınızdan Boynunuza): Saçınızı alnınızdan boynunuza doğru dikey bir çizgiyle bölebilirsiniz. Bu, saçları sağ ve sol olmak üzere iki parçaya ayırmanızı sağlar.

Yatay Bölme (İki Kulağınızın Arası): Daha sonra saçınızı iki kulağınızın arasından geçecek şekilde yatay bir çizgiyle bölebilirsiniz. Bu şekilde üst ve alt olmak üzere toplamda dört parça elde edersiniz.

2. Saçı sadece sıcak havayla kurutmak:

Saçınızı kuruturken soğuk hava özelliğini kullanmak, saçınızın nemli kalmasını sağlar ve saça daha kolay şekil vermenize yardımcı olabilir. Soğuk hava ile kurutma işlemi, saç tellerinin aşırı sıcaklığa maruz kalmadan kurumasını sağlar ve saçın doğal nemini korur.

3. Saçı ısıdan korumamak:

Eğer saçınızı haftada bir veya daha sık kurutuyorsanız, saçınızı ısıdan korumak için özel ürünler kullanmanız önemlidir. Ancak doğru ürünü seçerken saç tipinize uygun olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Kuru Saçlar için: Eğer saçlarınız kuru ise, alkol içeren ürünlerden kaçınmalısınız. Alkol saçı daha da kurutabilir ve saç tellerinin zayıflamasına neden olabilir. Bunun yerine nemlendirici ve besleyici özelliklere sahip, içeriğinde yağlar veya doğal nemlendiriciler bulunan ürünleri tercih etmelisiniz. Örneğin, argan yağı veya jojoba yağı içeren ürünler kuru saçlar için ideal olabilir.

Yağlı Saçlar için: Yağlı veya normal saçlara sahipseniz, yağ temelli ürünlerden kaçınmalısınız. Bu tip ürünler saçınızı ağırlaştırabilir ve yağlanmayı artırabilir. Hafif formüllü, yağsız ve kökten uzaklaştırıcı özelliklere sahip ürünleri tercih etmek daha uygun olacaktır. Aloe vera veya yeşil çay gibi hafif ve arındırıcı içerikler saçlarınız için daha uygun olabilir.

Isıdan Koruma Ürünleri: Her saç tipi için uygun olan ısıdan koruma spreyleri veya serumları kullanmanız önemlidir. Bu ürünler saçınızı yüksek sıcaklıklardan korur ve saç tellerini güçlendirir. Isı koruma özelliği bulunan ürünler seçerken, saç tipinize uygun olanı seçmeye özen göstermelisiniz.

4. Saç kurutma makinesini temizlememek:

Saç kurutma makinesinde biriken kir ve kalıntılar sadece cihaza değil, saçınıza da zarar verebilir. Makinedeki hava deliklerine biriken toz, kir ve saç bakım ürünleri hava akışını engelleyerek makinenin içindeki hava sıcaklığını artırabilir. Bu durumda saç kurutma makinesinin performansı düşer ve hatta cihazın zarar görmesi veya aşırı ısınması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

5. Saç kurutma makinesini yanlış şekilde tutmak:

Saç kurutma makinesini kullanırken, hangi elinizi nasıl kullanmanız gerektiği önemlidir. Çoğu insan saç kurutma makinesini kalem tutar gibi tutmaya alışkındır, ancak bu aslında en verimli yöntem değildir. İşte saç kurutma sırasında doğru el kullanımı hakkında bilgiler:

Saç Şekillendirme İçin Güçlü El Kullanımı: Saç kurutma makinesini kullanırken, saçınızı şekillendirirken güçlü olan elinizi kullanmanız daha mantıklıdır. Eğer sağ eliniz güçlü ise, sol elinizle saç kurutma makinesini tutarak sağ elinizle saçınızı şekillendirebilirsiniz. Bu şekilde daha hassas ve kontrollü bir şekillendirme yapabilirsiniz.

Makineyi Diğer Elle Tutma: Saçınızı şekillendirirken diğer elinizle saç kurutma makinesini tutmalısınız. Eğer sağ elinizle saçınızı şekillendiriyorsanız, sol elinizle makineyi tutabilirsiniz. Bu yöntem, saçınızı istediğiniz gibi şekillendirirken aynı zamanda makineyi de güvenli bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.

Daha İyi Kontrol ve Hızlı Şekillendirme: Güçlü olan elinizle saçınızı şekillendirmek, daha iyi kontrol ve daha hızlı bir şekillendirme imkanı sağlar. Saçınızı istediğiniz yönde ve şekilde tarayarak kurutabilirsiniz.

Deneyerek Uygulama: İlk başta alışması biraz zaman alabilir, ancak zamanla doğru el kullanımıyla saç kurutma işlemini daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz. El alışkanlıklarına bağlı olarak hangi elinizle daha iyi şekillendirme yapabildiğinizi deneyerek bulabilirsiniz.

6. Saçı havluya sarılı şekilde çok uzun tutmak:

zarar verebilir, özellikle de pamuklu bir havlu kullanıyorsanız. Pamuklu kumaş saç tellerini sürtündüğünde saçı hassaslaştırabilir ve kırılmaya daha yatkın hale getirebilir. İşte saç kurutma sırasında doğru yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

Kısa Süreli Havlu Kullanımı: Saçınızı havluyla sarmak için mümkünse daha yumuşak bir havlu tercih edin ve saçınızı sadece kısa bir süre sarılı bırakın. Maksimum 10 dakika gibi kısa bir süre saçınızı havluyla sarılı tutmak yeterlidir. Uzun süre havluyla sarılmış halde beklemek, saç tellerinin zorlanmasına ve kırılma riskinin artmasına neden olabilir.

Mikrofiber Havlu Kullanımı: Saçınızı havluyla sararken pamuklu havlu yerine mikrofiber bir havlu kullanmanız daha iyidir. Mikrofiber havlular daha yumuşak ve saça daha az sürtünme oluştururlar, bu da saçın daha az zarar görmesini sağlar.

Nazikçe Kurulama: Saçınızı havluyla kurularken de nazik olmaya özen gösterin. Saçı ovuşturarak değil, nazikçe sıkarak fazla suyu alın. Ovmak veya sert hareketler yapmak saçın kırılmasına ve yıpranmasına neden olabilir.

Doğal Kuruma İmkanı: Eğer mümkünse saçınızı doğal olarak havada kurumaya bırakın. Fön veya saç kurutma makinesi kullanmadan saçın doğal olarak kuruması, saç sağlığı için daha iyidir.

7. Saçı aşağıya doğru çekmek:

Saç kurutma ve tararken doğru teknikleri kullanmak, saçınızın daha hacimli ve canlı görünmesini sağlayabilir. Saçınızı aşağıya doğru çekerken veya düzleştirirken hacim kaybına neden olabilirsiniz. İşte saçınızı daha hacimli göstermek için kullanabileceğiniz pratik ipuçları:

Saç Kurutma Tekniği:

Saç kurutma makinesini kullanırken, saçlarınızın köklerinden uçlarına doğru hafifçe yukarı doğru yönlendirin. Bu yöntem saç tellerinin kalkmasını ve daha fazla hacim kazanmasını sağlar.

Saçınızı baş aşağı eğerek kurutma işlemi yapabilirsiniz. Bu, saç diplerine daha fazla hava sirkülasyonu sağlayarak köklere hacim kazandırabilir.

Doğru Tarak Kullanımı:

Geniş dişli bir tarak veya hacim kazandırmaya yönelik bir fırça kullanarak saçınızı köklerinden tarayın. Saçınızın alt kısmını hafifçe kaldırarak tarakla köklere hacim verin.

Saçınızı tararken saç kurutma makinesini aynı anda kullanarak, saç tellerinin daha fazla kalkmasını sağlayabilirsiniz. Köklerden uçlara doğru tararken makineyi saçınıza yukarı doğru yönlendirin.

Kökleri Kaldırma Tekniği:

Saçınızı kuruturken veya tararken kökleri kaldırmak için başınızı hafifçe öne eğerek çalışabilirsiniz. Bu yöntem, saç diplerinin havalandırılmasını sağlar ve köklere hacim kazandırır.

Doğal Kuruma İmkanı:

Saçınızı doğal olarak kurumaya bırakarak hacimli bir görünüm elde edebilirsiniz. Saçınızın doğal şekline ve dalgalarına izin vermek, saçın daha hacimli görünmesini sağlar.