Yayınlanma: 19.12.2024 - 22:11

Güncelleme: 19.12.2024 - 22:15

ATV'nin yeni dizisi Holding'de Aydan Türker karakterine hayat veren Tuğba Sunguroğlu'nun yaşamı merak edildi. Tuğba Sunguroğlu'nun kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerle yer aldığı araştırılıyor. Peki, Holding dizisinin Aydan'ı Tuğba Sunguroğlu kim, kaç yaşında, nereli? Tuğba Sunguroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

TUĞBA SUNGUROĞLU KİMDİR?

7 Mayıs 1999 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 5 yaşındayken 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşındı ve eğitimini burada aldı.

TUĞBA SUNGUROĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

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