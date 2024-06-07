Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow’dan aşk itirafı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:00

Yapımcı Brad Falchuk ile 2018'den beri evli olan Paltrow, kişisel markası Goop’un son haber bülteninde, şef Josh Emett'i ve ailesini akşam yemeğinde ağırladıklarını anlatarak Emett’in aşçılık becerilerini övdü.

51 yaşındaki ABD’li aktris, "Bir yıldan biraz fazla bir süredir Josh Emett'e aşık oldum. Yakın zamanda, Yeni Zelanda'dan Amerika'ya geçmeden önce onu ve güzel ailesini akşam yemeğine davet edecek kadar şanslıydım. Elbette birlikte yemek yaptık. Josh bana evde pirzola için kullanmayı sevdiği ters kızartma yöntemini ve en sevdiği biftek sosunun anahtarını gösterdi. Beni ilk kez Josh'un tariflerine aşık eden Hasselback patateslerini yaptık. Ben de bahçemden bir balkabağı verdim ve Josh bunu hemen kavurma ve süsleme konusunda kullanacak kadar zarif bir vizyona sahipti. Her lokma olağanüstüydü ve Josh tarifleri bugünkü bültende paylaşmamıza izin veriyor.” açıklamasında bulundu.



Emett, bir zamanlar Gordon Ramsay'ın baş aşçısı olarak görev yapan ve MasterChef Yeni Zelanda'da jüri olarak yer almış Yeni Zelandalı bir şef olarak tanınıyor. Daha önce Yeni Zelanda'da birkaç restoran ve yakın zamanda eşi Helen ile birlikte Onslow restoranını açtı.

Paltrow, altı yıldır Falchuk'la evli ve ilk eşi Coldplay solisti Chris Martin’le dokuz yıl evli kaldı. Paltrow ve Martin’in 20 yaşında Apple adlı bir kızları ve 18 yaşında Moses adlı bir oğulları bulunuyor.