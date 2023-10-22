Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow: 'Bir anda kayıplara karışabilirim'

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:11

1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan, Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, hayranlarını şaşırtan açıklamlarda bulundu.

Oyunculuk kariyeriyle öne çıkan Paltrow'un aynı zamanda Goop adında bir lifestyle markası bulunuyor.

2008 yılında kurulan marka sağlıklı yaşama dair birçok ürün içeriyor. Modern yaşam tarzı markası olarak tanımlanan Goop, Paltrow'un geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlıyor.

Bustle'a konuşan oyuncuya markasını satıp satmak istemeyeceği soruldu. Paltrow "Bilmiyorum henüz satmaya hazır değilim. Birkaç yıla daha ihtiyacım var" dedi.

"BİR ANDA KAYIPLARA KARIŞABİLİRİM"

55'inci doğum gününde ortadan kaybolmayı düşünüp düşünmediği sorulan 51 yaşındaki oyuncu "Bir anda kayıplara karışabilirim ve kimse beni bir daha göremeyebilir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, eğer markası satılırsa Paltrow'un Hollywood'u terk edebileceği çıkarımında bulundu.