Hollywood’da Türk dizileri rüzgarı: 'Şehrazat' ve 'Sahipsizler' tanıtıldı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:47

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:47

Türk televizyon yapımları "Şehrazat" ve "Sahipsizler" 16-17 Kasım tarihlerinde Hollywood Türk Film ve Drama Günleri kapsamında dünyaya tanıtıldı.

OGM Pictures’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen organizasyon, Cary Grant Theater’da düzenlendi ve Türk sinema ile televizyon sektörünün uluslararası başarılarını kutladı.

TÜRK DİZİLERİ HOLLYWOOD’DA İLGİ ODAĞI OLDU

Etkinlikte "Şehrazat" ve "Sahipsizler" dizileri, özel gösterimlerle ilk kez uluslararası izleyiciyle buluştu. Çekimleri devam eden "Şehrazat" dizisinin gösterimi, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti ve güçlü hikayesiyle izleyenlerden tam not aldı. "Sahipsizler" ise sürükleyici hikayesi ve etkileyici görselliğiyle büyük beğeni topladı.

KIRMIZI HALIDA TÜRK YILDIZLARI

Etkinliğin kırmızı halısında "Şehrazat" dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, uluslararası basının ve hayranların ilgi odağı oldu. Hacıoğlu, samimi tavırları ve verdiği röportajlarla etkinliğin yıldızı haline geldi.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Organizasyon, Türk sinema ve televizyon dünyasından İsmail Hacıoğlu, Akın Akınözü, Dilan Çiçek Deniz, Miray Daner, Zeki Demirkubuz ve Cem Davran gibi önemli isimleri ağırladı. Etkinliğe ayrıca Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helene Hoehne, dansçı ve koreograf Nick Pauley, "James Bond: No Time to Die" gibi yapımlarda görev almış Lizzie Maxwell ve birçok uluslararası sektör profesyoneli katıldı.