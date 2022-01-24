Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanmadan sonra, adı sürekli eşine şiddet gösterdiğine dair haberlerle anılan Johnny Depp'in pek çok projesi iptal edilmişti. 58 yaşındaki ünlü aktör, skandallardan sonra yeniden beyazperdeye dönüyor. Depp, Fransız yönetmen Maiwenn’in yeni filminde Fransız Kralı Louis XV’i oynaması için seçildi.

BİR DÖNEM FİLMİ İLE GELİYOR

Dönem filminin adı ve konusu henüz açıklanmazken, projenin yapımcılığını Pascal Caucheteux ve Grégoire Sorlat’ın Paris merkezli Why Not Productions şirketinin üstleneceği belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre; bu yaz çekimlerine başlanması planlanan film, Versay’da ve Paris’in diğer ikonik simge yapılarında geçecek.

Depp’in kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçti. Ünlü aktör, kendisine “kadın döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovuldu.

Depp’in en son rol aldığı yapım, savaş fotoğrafçısı W. Eugene Smith’i anlatan Andrew Levitas imzalı Minamata’ydı. Ancak 2020 yapımı film henüz gösterime girmedi.

Bir Hollywood yapımcısı Depp’e dair şunları söylemişti:

"Geçen 35 yılda ona hiç hayır denmedi. Bu Hollywood’da tipiktir ama bu boyutta olanını hiç görmemiştim. Onunla artık çalışamazsınız."