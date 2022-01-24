Hollywood'dan aforoz edilen Johnny Depp beyazperdeye dönüyor
Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok projesi iptal edilen Johnny Depp, yeniden sinemaya dönüyor. Ünlü aktörün ilk rolü belli oldu. Depp, geçen yıl yaptığı açıklamada Hollywood'un kendisini boykot ettiğini söylemişti.
Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanmadan sonra, adı
sürekli eşine şiddet gösterdiğine dair haberlerle anılan Johnny Depp'in pek çok
projesi iptal edilmişti. 58 yaşındaki ünlü aktör, skandallardan sonra yeniden
beyazperdeye dönüyor. Depp, Fransız yönetmen Maiwenn’in yeni filminde Fransız
Kralı Louis XV’i oynaması için seçildi.
BİR DÖNEM FİLMİ İLE GELİYOR
Dönem filminin adı ve konusu henüz açıklanmazken, projenin
yapımcılığını Pascal Caucheteux ve Grégoire Sorlat’ın Paris merkezli Why Not
Productions şirketinin üstleneceği belirtildi.
NTV’de yer alan habere göre; bu yaz çekimlerine başlanması
planlanan film, Versay’da ve Paris’in diğer ikonik simge yapılarında geçecek.
Depp’in kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber
Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme
tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçti. Ünlü aktör, kendisine “kadın
döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin
ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovuldu.
Depp’in en son rol aldığı yapım, savaş fotoğrafçısı W.
Eugene Smith’i anlatan Andrew Levitas imzalı Minamata’ydı. Ancak 2020 yapımı
film henüz gösterime girmedi.
Bir Hollywood yapımcısı Depp’e dair şunları söylemişti:
"Geçen 35 yılda ona hiç hayır denmedi. Bu Hollywood’da tipiktir ama bu boyutta olanını hiç görmemiştim. Onunla artık çalışamazsınız."
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