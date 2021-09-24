Hollywood'dan dışlanan Johnny Depp'ten 'iptal kültürüne' karşı isyan çağrısı

24 Eylül 2021 Cuma, 10:13

Bir kişinin tartışmalı şekilde hareket ettiği veya konuştuğu gerekçesiyle sosyal veya profesyonel çevrelerden - çevrim içi, sosyal medyada veya kişisel olarak - dışlanmasına yönelik iptal kültürüne (cancel culture) tepki gösterenlere Johnny Depp de katıldı.

Son dönemde oyunculuğundan ziyade aktris Amber Heard'den tartışmalı boşanmasıyla gündem olan ve imajı sarsılan Hollywood yıldızı, birinin diğerini itham etmek istemesi halinde zorbalık örgütlenmesi çalıştırmasına imkan vermesi bakımından 'iptal kültürünün çok ileri gittiğini' söyledi.

"KİMSENİN GÜVENDE OLMADIĞINA YEMİN EDEBİLİRİM"

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'daki San Sebastian Film Festivali'nde ömür boyu başarı ödülü alan Depp, gazetecilerle sohbetinde, "Artık o kadar kontrolden çıktı ki, kimsenin güvende olmadığına yemin edebilirim, ne sizden ne de o kapının dışındakilerden herhangi biri" dedi.

Karayip Korsanları film serisinin yıldızı, iptal kültürü saldırısının 'devasa sonuçları' olabildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bir cümle cımbızlayıp bağlamı ortadan kaldırarak altınızdan halıyı çekiyorlar. Bu sadece benim başıma gelmedi, pek çok insanın başına geldi. Ne yazık ki, belli bir noktada bunun normal olduğunu ya da olmadığı halde kendileri olduğunu düşünmeye başlıyorlar.”

Nisan 2018'de İngiliz gazetesi The Sun'ın yayıncısına karşı hakkında “eş döven” diye yazıldığı için açtığı iftira davasını kaybettikten sonra 2020'de Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar film serisinden kovulan Depp, yılmayarak, eski eşi Heard'e şiddete uğradığını söyleyerek 'kurgu iddialarla itibarını zedelediği' gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

The Sun'a karşı kaybettiği iftira davasına atıfla "Gerçekle silahlanmışsanız, ihtiyacınız olan tek şeyin bu olduğuna inanıyorum. Verilen hükmün sanat için kural dışına çıkması önemli değil" diyen ünlü aktör, insanların iptal kültürünü geri püskürtmesi gerektiğini söyleyerek şu çağrıyı yaptı:

"Bir haksızlık olduğunda -ister sana, ister sevdiğin birine ya da inandığın birine karşı- ayağa kalk, oturma çünkü sana ihtiyaçları var."

HOLLYWOOD'U ELEŞTİRDİ

"Ne kadar uzun sürerse sürsün, bu iptal kültürü, esasen kirli hava anlamına gelen şeylere dayanan bu anlık yargılama acelesi, tarihte bir olay olarak görülebilir" değerlendirmesinde bulunan Depp, kendisini silmiş gibi davranan Hollywood'u şu anki durumunun kesinlikle eskisi gibi olmadığını söyleyerek eleştirip şöyle devam etti:

“Daha ne kadar Stüdyo gibilerinin formülüne ihtiyacımız var? Seyirci olarak daha ne kadar küçümsemeye ihtiyacımız var? Hollywood'un seyirciyi gülünç bir şekilde hafife aldığını düşünüyorum."

San Sebastian Film Festivali'ni 'kendisi hakkında gerçekte var olmadığı halde çok uzun zamandır öne sürülen fikirlere itibar etmeyerek kendisine destek verdiği' için övmeyi de ihmal etmedi.

2012 yılında 75 milyon dolar gelirle dünyanın en çok kazanan aktörüyken son dönem gişe başarısızlıklarının ardından rol verilmeyen bir aktör haline gelen 58 yaşındaki Depp, geçen ay Hollywood tarafından boykot edildiğine inandığı yönünde açıklama yapmıştı. Son filmi Minamata'nın henüz ABD'de vizyona girmemesinin, muhtemelen eski eşinin kendisine yönelttiği istismar iddialarının bir başka yansıması olduğu yorumları yapılıyor.